Hora de EE.UU. del partido Argentina vs. Argelia hoy en el Mundial 2026 y cómo ver en vivo

Argentina y Argelia se enfrentarán por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026 en Kansas City, en el debut de la selección campeona del mundo en Estados Unidos. El partido cruza a una Argentina que llega como referencia global, con Lionel Messi aún como foco, frente a una Argelia que vuelve a la Copa del Mundo después de 12 años y que busca dar el primer gran batacazo del torneo.

Hora y cómo ver en vivo el partido de Argentina vs. Argelia

Argentina vs. Argelia se juega el martes 16 de junio de 2026, en el Kansas City Stadium en Misuri. El inicio está fijado para las 9:00 p.m. ET en Estados Unidos, lo que corresponde a las 22:00 en Argentina.

La selección dirigida por Lionel Scaloni llega con la credencial de vigente campeona tras Qatar 2022 y con un núcleo de figuras que se mantiene como referencia del fútbol mundial.

El objetivo inmediato es empezar con el pie derecho, asegurar puntos desde el debut y acomodarse rápido en un grupo que se completa con Austria y Jordania. Para Argentina, más allá del favoritismo, el estreno siempre implica gestionar presión, adaptación a la sede y desgaste físico en un calendario comprimido.

El equipo que piensa Scaloni para el debut contra Argelia

Argelia, en cambio, regresa a un Mundial luego de doce años, con el desafío de competir ante el campeón vigente en su primera aparición en el Grupo J.

El conjunto norteafricano mezcla futbolistas formados en Europa con un modelo de juego intenso y vertical, que buscará incomodar a una Argentina acostumbrada a manejar la pelota.

La selección argentina intentará defender el título obtenido en Qatar 2022; inicia su camino ante Argelia JUAN MABROMATA - AFP

Para los “Zorros del Desierto”, puntuar en Kansas City sería un golpe de efecto inmediato en la pelea por la clasificación.

El grupo de Argentina en el Mundial 2026

De acuerdo con el calendario oficial, Argentina integra el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania.

El estreno ante Argelia en Kansas City será seguido por los cruces frente a Austria y Jordania en diferentes sedes de Estados Unidos, en un formato ampliado que incrementa partidos y kilometraje.

Selección PJ G E P DG Pts Argentina 0 0 0 0 0 0 Argelia 0 0 0 0 0 0 Austria 0 0 0 0 0 0 Jordania 0 0 0 0 0 0

Para la selección de Scaloni, empezar ganando es clave para encaminar la clasificación y poder administrar minutos en las siguientes fechas.

Argelia, por su parte, sabe que cualquier punto frente al campeón del mundo le daría margen y confianza para disputar de lleno el segundo lugar del grupo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.