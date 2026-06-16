Argentina vs. Argelia ahora en Kansas City: transmisión en vivo y reacciones del partido del Mundial 2026

Argentina vs. Argelia se disputa este martes 16 de junio de 2026 en el Kansas City Stadium (nombre oficial del torneo para el GEHA Field at Arrowhead Stadium), en Misuri. El inicio está fijado para las 9:00 p.m. ET, lo que equivale a las 22:00 en Argentina. La selección dirigida por Scaloni abre la defensa del título mundial ante un rival que vuelve a la competencia máxima después de 12 años, en el que será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.

Transmisión en vivo, reacción de LA NACION y el minuto a minuto del partido entre Argentina y Argelia por el Mundial

Hora y cómo ver Argentina vs. Argelia en Estados Unidos

El partido comienza a las 9:00 p.m. ET , 8:00 p.m. CT y 6:00 p.m. PT.

, 8:00 p.m. CT y 6:00 p.m. PT. En inglés , el partido se transmite por FOX.

, el partido se transmite por FOX. En español , la señal es Telemundo.

, la señal es Telemundo. Para streaming , los hispanohablantes pueden seguirlo por Peacock y la aplicación de Telemundo.

, los hispanohablantes pueden seguirlo por Peacock y la aplicación de Telemundo. En inglés , las opciones son fubo, Fox One y la aplicación de Fox Sports.

, las opciones son fubo, Fox One y la aplicación de Fox Sports. Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com.

Canal Idioma Plataforma FOX Inglés Cable / antena Telemundo Español Cable / antena Fox One Inglés Streaming (desde $19.99/mes) Peacock Español Streaming (desde $11/mes) fubo Inglés Streaming Telemundo App Español Streaming

Posiciones del Grupo J del Mundial 2026

Este es el partido inaugural del Grupo J. La tabla se actualizará una vez concluidos los partidos de la primera fecha.

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. — Argentina 0 0 0 0 0 0 0 — Argelia 0 0 0 0 0 0 0 — Austria 0 0 0 0 0 0 0 — Jordania 0 0 0 0 0 0 0

El único antecedente y lo que viene en el grupo del Mundial

Argentina y Argelia protagonizarán su primer duelo en una Copa del Mundo. En el historial general solo registran un antecedente: una victoria argentina por 4-3 en un amistoso jugado en el Camp Nou de Barcelona en junio de 2007. En esa noche, Lionel Messi anotó un doblete, mientras que Carlos Tevez y Esteban Cambiasso completaron los goles de la selección dirigida por Alfio Basile. Argentina llegó a remontar una desventaja de 1-2.

Argentina y Argelia protagonizarán su primer duelo en una Copa del Mundo

De todo el once titular de ese amistoso de hace 19 años, solo Messi continúa vigente en el plantel actual. Roberto Ayala y Pablo Aimar, que también estuvieron en cancha aquella noche, hoy integran el cuerpo técnico de Scaloni.

Bombon argentino, la cancion para el Mundial

La segunda fecha del Grupo J tiene a Argentina vs. Austria el lunes 22 de junio a la 1:00 p.m. ET en el AT&T Stadium de Arlington, y a Jordania vs. Argelia el mismo día a las 11:00 p.m. ET en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.