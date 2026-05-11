Venta de vivienda usada en EE.UU. sigue casi estable en abril

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos registraron en abril un modesto incremento del 0,2% respecto al mes anterior, según datos publicados el lunes, mientras los economistas no esperan una bajada de las tasas hipotecarias a corto plazo

Algo más de 4 millones de casas y apartamentos cambiaron de dueño en abril en términos anualizados, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, una cifra sin cambios en términos interanuales y por debajo de las expectativas

Los inversores esperaban cifras algo más sólidas (en torno a 4,1 millones de unidades vendidas), según el consenso publicado por Marketwatch

El precio medio de una vivienda fue de 417.700 dólares en abril, un 0,9% más en un año debido a una oferta limitada

Las tasas de interés hipotecarias volvieron a subir desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, a finales de febrero

Para los préstamos a 30 años, los más populares en Estados Unidos, se situaban en 6,37% el 7 de mayo, según la agencia de refinanciación Freddie Mac

Antes de los primeros bombardeos israeloestadounidenses sobre Irán habían caído justo por debajo del umbral simbólico del 6%

Además, la mayoría de los analistas preveían al menos dos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos antes de fin de año. Pero ya no se espera ningún recorte de tipos en 2026, según la herramienta Fedwatch de CME