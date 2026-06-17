Ventas minoristas en EE.UU. superan expectativas en mayo en medio de altos costos de energía

Las ventas minoristas en Estados Unidos superaron ampliamente las expectativas en mayo impulsadas por un mayor gasto en estaciones de servicio, según datos oficiales publicados el miércoles

Las ventas aumentaron un 0,9% respecto a abril, a 763.700 millones de dólares, informó el Departamento de Comercio

Fue un incremento mayor que el alza del 0,5% que esperaban los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal

En comparación con un año atrás, las ventas totales de mayo subieron un 6,9%, indicó el informe

Las cifras no están ajustadas por inflación. El índice de precios ha aumentado con fuerza desde que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero desataron la represalia de Teherán, que prácticamente cerró el estrecho de Ormuz, pasaje clave de hidrocarburos

Esto hizo disparar los precios del petróleo y los costos en las gasolineras

Si bien las ventas en supermercados se mantuvieron estables en mayo y los consumidores redujeron su gasto en restaurantes y bares, las ventas en estaciones de servicio aumentaron un 3,4% en términos mensuales

En comparación con mayo de 2025, las ventas de las estaciones de servicio se dispararon un 26,5%

Los consumidores estadounidenses han sido un motor importante de la mayor economía del mundo: mantuvieron su nivel de gasto incluso mientras los precios han ido en aumento