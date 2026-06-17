A qué hora de EE.UU. juega Portugal vs. RD Congo, hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026

El debut de Portugal en el Mundial 2026 tiene fecha y escenario definidos: será el miércoles 17 de junio frente a la República Democrática del Congo, en el NRG Stadium de Houston, uno de los estadios clave de la sede estadounidense. El partido abre el camino del equipo de Cristiano Ronaldo y compañía en el Grupo K.

A qué hora juega Portugal vs. RD Congo en Estados Unidos

Para la numerosa comunidad lusa y africana en Estados Unidos, el partido aparece como una oportunidad única de ver a sus selecciones en un escenario mundialista en territorio estadounidense.

Portugal vs. RD Congo: miércoles 17 de junio de 2026 a las 13.00 hs (ET) en el NRG Stadium de Houston, por la primera fecha del Grupo K.

En qué canal pasan Portugal vs. RD Congo en EE.UU.

TV en español: Telemundo y Universo figuran entre los canales que ofrecen el partido en español para el mercado estadounidense.

Telemundo y Universo figuran entre los canales que ofrecen el partido en español para el mercado estadounidense. Streaming y plataformas: Peacock, Fubo (FuboTV/Fubo Sports) y las apps de FOX aparecen como opciones de transmisión en vivo para usuarios en EE.UU.

Cómo llega Portugal a su debut en el Mundial 2026

Portugal llega a esta Copa del Mundo con la etiqueta de candidato dentro de un grupo en el que también están Colombia y Uzbekistán, y con la obligación de ganar en el debut para marcar territorio en la pelea por el primer puesto.

Después de 52 años, la selección de fútbol de República Democrática del Congo vuelve a estar en un mundial (Foto: Redes Sociales)

El equipo europeo, con una base consolidada en los últimos años, combina figuras de jerarquía internacional con una nueva generación que busca confirmarse en su primer gran torneo global.

La presión por competir con selecciones como Brasil, Francia o Argentina en la lucha por el título obliga a los lusos a no conceder margen de error desde la primera jornada.

La selección debutante del grupo: RD Congo

Para RD Congo, el duelo en Houston representa un momento histórico: su presencia en el Grupo K la coloca frente a rivales de peso, pero también le abre la posibilidad de sorprender y pelear por un lugar en octavos de final.

El atacante portugués Cristiano Ronaldo durante el partido amistoso contra Nigeria, el miércoles 10 de junio de 2026, en Leiria, Portugal. (AP Foto/Armando Franca) Armando Franca - AP

El conjunto africano llega como teórico “outsider” del grupo, aunque con un recorrido competitivo en África que le permitió ganarse un lugar en el Mundial 2026 y con futbolistas que actúan en ligas europeas y del Golfo. En su estreno, el objetivo principal será competir de igual a igual, sostenerse defensivamente y aprovechar los espacios que pueda dejar Portugal.

Así llegaban los jugadores de la República Democrática del Congo a Estados Unidos

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.