Resultados de las elecciones primarias en EE.UU.: Trump celebra en un estado clave y California también votó

Las elecciones primarias celebradas este martes en Estados Unidos ofrecieron señales sobre el peso político que conserva Donald Trump dentro de su partido. El candidato del presidente consiguió imponerse en una de las disputas más observadas en Georgia. En paralelo, California avanzó con una elección especial que definirá quién completará el mandato vacante de un histórico representante federal.

Mike Collins gana la primaria republicana al Senado de Georgia con el respaldo de Donald Trump

Las principales miradas estuvieron puestas en Georgia, una pieza estratégica para las elecciones legislativas de noviembre. Según los resultados difundidos por Associated Press, el representante Mike Collins ganó la segunda vuelta de las primarias republicanas para el Senado y será el candidato que enfrentará al senador demócrata Jon Ossoff en las elecciones generales.

Trump celebró en Twitter el fallo de la Corte Suprema sobre los fondos para el muro en la frontera con México Carolyn Kaster - AP

Con el 99% de los votos contabilizados, los resultados fueron:

Mike Collins: 389.983 votos, equivalentes al 55,5%

389.983 votos, equivalentes al Derek Dooley: 312.206 sufragios, el 44,5%.

La victoria tuvo un componente político adicional porque Collins recibió un respaldo de último momento de Trump, quien decidió intervenir en una contienda. La decisión convirtió la contienda en un enfrentamiento indirecto con el gobernador Brian Kemp, quien respaldaba a Derek Dooley.

De acuerdo con un análisis de CNN, la elección representó una revancha política para Trump después de años de tensiones con Kemp, originadas por la negativa del gobernador a respaldar las denuncias del mandatario sobre un supuesto fraude electoral en los comicios presidenciales de 2020.

Rick Jackson derrota a Burt Jones en la interna republicana para gobernador de Georgia

En la primaria republicana para gobernador, el empresario y exejecutivo sanitario Rick Jackson derrotó al vicegobernador Burt Jones, quien contaba tanto con el respaldo de Trump como con el de Kemp.

Elecciones georgia Captura AP

Con el 99% de los votos escrutados, los resultados fueron:

Jackson: obtuvo 373.396 sufragios, equivalentes al 52,7%.

obtuvo 373.396 sufragios, equivalentes al Jones: consiguió 335.836 votos, que representaron el 47,4%.

Para CNN, la victoria llamó la atención porque Jackson financió gran parte de su campaña con recursos propios y desembolsó más de 100 millones de dólares para posicionar su candidatura.

Según el análisis de CNN, el empresario construyó una imagen de candidato ajeno al sistema político tradicional. Se presentó como un dirigente ajeno al sistema político tradicional y crítico de la estructura partidaria.

Su campaña hizo especial énfasis en una historia personal marcada por dificultades familiares, ya que pasó parte de su infancia en hogares de acogida mientras su madre enfrentaba problemas de alcoholismo.

Ahora, Jackson deberá medirse en noviembre con la demócrata Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta y exasesora principal durante la administración de Joe Biden.

Aisha Wahab avanza en la elección especial del Distrito 14 de California tras la renuncia de Eric Swalwell

Mientras Georgia concentraba buena parte de la atención nacional, California celebró una elección especial en el Distrito 14 de la Cámara de Representantes.

Por qué California tarda tanto en contar los votos en las elecciones

La votación forma parte del proceso para cubrir el escaño que dejó vacante el excongresista Eric Swalwell, quien renunció en medio de acusaciones de agresión sexual.

De acuerdo con los datos de Associated Press, ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta necesaria para evitar una nueva instancia electoral, por lo que los dos postulantes más votados avanzarán a la elección especial definitiva prevista para el 18 de agosto.

Elecciones california Captura AP

Con el 82% de los votos contabilizados, estos eran los resultados parciales:

Aisha Wahab (Partido Demócrata): 45.380 votos (42,4%).

(Partido Demócrata): 45.380 votos (42,4%). Melissa Hernandez (Partido Demócrata): 17.848 votos (16,7%).

(Partido Demócrata): 17.848 votos (16,7%). Rakhi Israni Singh (Partido Demócrata): 14.160 votos (13,2%).

(Partido Demócrata): 14.160 votos (13,2%). Wendy Huang (Partido Republicano): 9908 votos (9,3%).

(Partido Republicano): 9908 votos (9,3%). Dena Maldonado (Partido Republicano): 9479 votos (8,9%).

Associated Press ya proyectó que Wahab avanzará a la siguiente ronda, aunque todavía deberá definirse qué otro candidato la acompañará en la elección de agosto.