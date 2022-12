Viajaba en un avión y denunció la repudiable actitud que tuvo un pasajero mientras dormía: “Estoy temblando”

escuchar

Lo que debía ser un viaje tranquilo para Anna Clara Ríos terminó con la intervención de la policía en cuanto el avión aterrizó. La influencer especializada en fitness, se trasladaba desde San Pablo a Belo Horizonte, donde reside, pero tuvo un mal trago cuando enfrentó a un pasajero por una conducta incorrecta.

Hace unos días, la mujer también conocida como Anninha publicó en sus historias el terrible episodio que vivió mientras volaba, cuando decidió tomar una siesta en el traslado y fue despertada por una asistente de vuelo para pedirle que se cambiara de asiento.

Esta fue la fotografía que el hombre envió a un contacto en Whatsapp y que la influencer presentó a las autoridades @annaclararios - @annaclararios

“No entendía por qué, pero tenía sueño y en automático me cambié con el tipo detrás de mí y ahora estaba sentada al lado de una mujer”, relató visiblemente molesta. Al querer saber más sobre los motivos del cambio, la pasajera le dijo que ella se había acercado con la azafata para pedirle que le dieran otro asiento “porque había un señor tomándome fotos. Le pregunté qué señor y ella lo señaló”.

Anninha tiene más de medio millón de seguidores en Instagram y 5.000.000 en YouTube, por lo que en un primer momento no le pareció extraño que alguien quisiera captarla. “Trabajo en las redes sociales, debe haberme reconocido”, dijo que eso fue lo que imagino.

Sin embargo, la pasajera de al lado le hizo saber que seguramente no se trataba solo de un fanático, sino de un acosador: “Mientras dormías, él estaba haciendo zoom y tratando de ver qué había debajo de tu vestido”.

Tras enterarse de las intenciones del hombre, la influencer decidió actuar al respecto: “Me sentí muy vulnerable e insegura, así que le dije a la azafata que lo iba a confrontar porque quería que borrara las fotos de su móvil”, todo esto lo relató a través de sus historias de Instagram.

En los clips, Anninha expresó lo mal que se sentía por haber visto invadida su privacidad: “Estoy temblando de rabia. Este señor aquí me estaba tomando fotos mientras dormía, tuvieron que avisarme para moverme”. Cuando lo enfrentó para pedirle que borrara las imágenes, la brasileña reclamó la pésima acción: “Le dije que esto no estaba bien, que podía ser su madre, hermana o hija”. El hombre dijo sentirse muy avergonzado por lo que hizo y le aseguró que borraría las fotos.

Pero la bochornosa situación no se quedó en las fotografías sin consentimiento, el hombre también las había compartido con un contacto en WhatsApp. Una prueba que se le compartió a las autoridades más tarde cuando requirieron su versión de los hechos.

Para su fortuna, los empleados de la aerolíneala asistieron y cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto de Belo Horizonte, agentes de la Policía Federal ya esperaban al sujeto para interrogarlo.

Tanto Anna Clara como el pasajero rindieron su declaración ante las autoridades en una oficina de policía cercana, pero el hombre no fue arrestado.

Anna Clara compartió la identidad del hombre que le tomó fotografías sin consentimiento en el avión captura de pantalla-Instagram - captura de pantalla-Instagram

“La gente no puede sentirse segura en ningún lugar, esto es absurdo”, escribió ella mientras mostraba el rostro del sujeto para evidenciarlo ante sus seguidores.

Algunos de los usuarios de la red social tuvieron una reacción reprobable en sus comentarios: “Me culpé mucho cuando leí estos comentarios. Pensé: ‘¿Me dejé la pierna demasiado abierta cuando dormí? ¿Debería usar un atuendo diferente? ¿El vestido no era adecuado para volar?’ No es mi culpa, no lo hago con esa intención. No tengo que sentirme culpable”, dijo.

