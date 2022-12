Le querían cobrar 100 dólares por equipaje extra, pero ella se las ingenió de una peculiar manera

escuchar

Algunas aerolíneas permiten a los pasajeros llevar un artículo personal y además una valija pequeña, pero también hay otras que no tienen las mismas condiciones. Por ello, cientos de viajeros optaron por innovar con creatividad para usar trucos que les permitan cargar con todas sus pertenencias. Ese fue el caso de Martix, una mujer que quiso evitar la tarifa adicional y aplicó una técnica infalible. Después, ante el éxito obtenido, compartió su caso en redes sociales y se volvió viral.

La historia se registró en la cuenta de TikTok @martix401, donde la creadora de contenido detalló que estaba en medio de un vuelo en el interior de Estados Unidos. Al ver que no se le permitía llevar equipaje, decidió ponerse muchas capas de ropa. “Cuando me quieren cobrar 100 dólares porque mi mochila no cabe en el hueco que te ponen en la aerolínea antes de entrar en el avión”, compartió la tiktoker.

En las imágenes apareció quitándose al menos unas diez prendas de encima, entre suéteres y camisetas. “La gente me miraba raro”, compartió mientras que el clip la mostraba reírse de la situación. Su objetivo con este truco fue no tener que llevar las prendas en una valija. A pesar de que embarcar con tanta ropa sobre su cuerpo fue incómodo, la creadora de contenido reconoció que su acción valió la pena porque le evitó el desembolso de dinero.

¿Los pasajeros deberían llevar equipaje sin costo?

El video de Martix ya alcanzó los 1,1 millones de reproducciones. Además, los espectadores se lanzaron a la sección de opiniones para dar su veredicto sobre la situación. La mayoría consideró que el tip de la estadounidense era bueno y original. Aunque, por otro lado, también hubo gente que la calificó como inconsciente por “contribuir” con darle más peso al avión. Estos, en especial, destacaron el reglamento y las normas preestablecidas.

El debate comenzó con el precio de los boletos de vuelo: “Debería ser un derecho del viajero llevar equipaje sin costo, los aéreos son muy caros”, señaló una persona. A lo que la influencer respondió: “Así es. Un pasajero con un equipaje sin costo adicional. Luego, si quieres llevar más, se entiende”.

Algunas personas señalaron que las reglas están para cumplirse: “Es buena idea, pero también hay que ser consientes de que eso afectaría el peso y balance del vuelo. Imagínate si todas las personas hicieran eso”; “Controlan el equipaje porque el avión debe llevar un peso en específico, si todos hicieran lo mismo, imagínate. No es porque se les da la gana, es seguridad”, fue lo que opinaron dos usuarias. No obstante, la tiktoker defendió su punto: “Hicimos esto porque el avión iba vacío, un vuelo interno por EE.UU. Por lo tanto, no poníamos en peligro absolutamente nada... ¿Si pagas, entonces ya no importa el peso extra?”, escribió la mujer.

La viajera se quitó unas diez prendas apenas llegó a su asiento @martix401/TikTok

Finalmente, otros comentaristas se enfocaron solo en la cantidad de ropa que Martix llevaba puesta: “Yo me pongo dos suéteres y me ahogo”; “Lo bueno es que solo va por tres días, si no, hubiera tenido que llevar más ropa; “Se puso todo el guardarropas encima”; “Ahora, por eso que ella hizo, nos van a revisar bien a todos”, escribieron.

