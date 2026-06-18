Vicepresidente de EEUU dice que periodo de negociaciones con Irán empezó este jueves

El período de 60 días para las negociaciones entre Estados Unidos e Irán comenzó este jueves, afirmó el vicepresidente JD Vance, que podría viajar a Suiza este fin de semana para una primera ronda.

"Yo diría que el período de 60 días comenzó oficialmente hoy", dijo Vance en rueda de prensa en la Casa Blanca, tras la inesperada firma del memorando de acuerdo por parte del presidente Donald Trump la víspera en Versalles (Francia).

El documento fue también firmado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian.

"Mi plan es ir a Suiza (...) Creemos que estas negociaciones técnicas van a comenzar en algún momento de este fin de semana. Ese sigue siendo el plan, pero podría cambiar", dijo Vance a los periodistas en la Casa Blanca.

"Irán no es un país del cual sea fácil salir", comentó, en una alusión a los negociadores de ese país.

Estados Unidos levantó este jueves el bloqueo naval que había impuesto a los puertos iraníes para impedir la navegación desde o hacia Irán, informó por otra parte el ejército.

Los buques de guerra estadounidenses "permanecerán en la zona general para asegurarse de que se cumplan todos los aspectos del acuerdo", señaló en X el comando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (CENTCOM).

"El CENTCOM ha permitido que más de una docena de barcos crucen nuestro bloqueo naval, de modo que también estamos cumpliendo con nuestra parte inicial del acuerdo", dijo Vance a los periodistas.

Vance subrayó que Washington no desembolsará "ni un dólar" para financiar la reconstrucción de Irán, tras el anuncio de un fondo de hasta 300.000 millones de dólares como parte del acuerdo.

Ese dinero saldrá de las arcas de los países vecinos del Golfo, pero solo como parte de un acuerdo mucho más amplio, que incluya un "buen comportamiento" de Teherán, que durante décadas financió grupos antiisraelíes y antioccidentales en todo el mundo, reiteró Vance.

Esas concesiones, como parte de la negociación a lo largo de dos meses con Irán, con la mediación de países musulmanes, provocó críticas acerbas desde Israel.

"Si yo formara parte del gabinete del gobierno israelí, quizá no atacaría al único aliado poderoso que aún me queda en todo el mundo", replicó Vance en la Casa Blanca.