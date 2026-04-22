Victor Wembanyama abandona el partido Spurs-Blazers tras sufrir un golpe en la cabeza

El francés Victor Wembanyama, de San Antonio Spurs, abandonó este martes el partido de la primera ronda de los playoffs de la NBA frente al Portland Trail Blazers, tras sufrir un golpe en la cabeza durante el segundo cuarto.

El pívot de 22 años y 2,24 metros de altura fue descartado para el resto del partido después de tambalearse y golpearse la cabeza contra el parqué tras chocar con Jrue Holiday, de Portland.

Wembanyama parecía aturdido mientras yacía en el suelo antes de levantarse lentamente y salir trotando de la cancha hacia el vestuario.

Los Spurs confirmaron después que Wemby fue ingresado en el protocolo de conmoción cerebral y no volvería a participar en este segundo partido de la primera ronda de la postemporada.

La lesión del francés se produjo apenas un día después de que fue nombrado Mejor Defensa del Año de la NBA.

Wembanyama anotó 35 puntos en la victoria de San Antonio el domingo en la apertura de esta llave de la Conferencia Oeste contra Portland.