Victoria Beckham publicó un video de David en un momento íntimo y un detalle enloqueció a todos

Arrancó diciembre y la cuenta regresiva para la Navidad. En estas fechas, el espíritu navideño parece apoderarse de todos y, en especial, hay una personalidad que casi se “desempolva” para la celebración. Al menos así lo demostró el exfutbolista David Beckham luego de que su esposa, la ex Spice Girls Victoria, logró captarlo en un momento íntimo.

Los Beckham conforman desde hace décadas a una de las parejas más emblemáticas entre las celebridades internacionales. Aunque sus universos son diferentes, su vida la construyeron junto a su familia. Además, ambos son muy activos en las redes sociales, por lo que sus seguidores siempre tienen una mirada a su convivencia. Es así como David captó en el pasado a su hija Harper Seven mientras disfrutaba de un concierto. Recientemente, incluso dejó un video icónico en el que las Spice Girls volvían a cantar juntas en la fiesta de los 50 de Geri Halliwell.

David Beckham capturó un momento único de las Spice Girls

Ahora, se le voltearon las cosas: al exfutbolista le tocó estar frente a la cámara y no detrás de ella. Su esposa, la también empresaria y modelo, fue quien dejó para la posteridad un instante único.

El espíritu navideño con la canción de Mariah Carey que siempre revive para estas fechas, “All I Want For Christmas Is You”, fue el telón de fondo que motivó a Beckham a sacar todas sus habilidades vocales. Mientras sostenía una taza de color blanco y estaba sentado en la comodidad de su hogar, no se dio cuenta de que lo grababan. Miraba con atención su celular cuando entonó el éxito de Mariah.

Todo fluía hasta que la ilusión se rompió tras darse cuenta del teléfono que tenía en frente. En ese momento se mostró un tanto tímido, pero después tuvo un regreso triunfal y lanzó una última nota que, más tarde, se llevó todos los halagos.

Bajo la descripción, “David Beckham dándonos lo mejor” y una etiqueta a Mariah Carey en Instagram, Victoria exhibió a su marido. Su publicación la acompañó de una nota musical, un arbolito navideño y una carita de risas, que reflejaban muy bien lo que se podía ver en el video.

Victoria Beckham captó a David en un momento único

Apenas lo acababa de compartir cuando todos los seguidores empezaron a reaccionar. Entre ellos sobresalieron algunas celebridades, quienes enloquecieron con el detalle de la canción escogida por el exfutbolista. Incluso él reaccionó con un emoji de santa: “El final fue impresionante, aunque wow”, le dejó la influencer Eva Chen. En tanto que la emprendedora de moda Natalie Massenet escribió: “Ho, ho, ho”.

Ellas no fueron las únicas: “Esa última nota estuvo buenaaaa”; “Awwww... esto es muy dulce... pero para ser justos, ¡la última nota estuvo en el punto!”; “Cuando dije que quiero una relación, quiero este tipo de relación”, escribieron otras personas.

Mariah Carey, parte de las celebraciones navideñas

Mariah Carey es parte de las celebraciones navideñas @mariahcarey

Cada año, Mariah Carey se adueña de las fiestas navideñas y lo sabe. En noviembre publicó un video en el que aparecía disfrazada de bruja y luego hacía una gran transición a la Navidad. Tras recorrer las fechas de octubre, después del 31 algo explotaba y, bajo el anuncio de “ya es hora”, comenzaban a sonar las campañas de su hit “All i Want For Christmas is You”. De esta manera, la cantante demostró que esta es su mejor temporada.

All I want for christmas is you - Mariah Carey

El villancico lo lanzó en 1994 en su álbum “Merry Christmas” y se convirtió en un éxito. 28 años después, parece que esta canción aún marca el punto de partida a la Navidad, a la vez que es un ícono viral gracias al recuerdo en las redes sociales.

