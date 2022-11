El cantante de country, Jake Flint, murió horas después de casarse: el desgarrador adiós de su esposa

escuchar

Una historia de amor que comenzaba a escribirse tuvo un desenlace fatal pocas horas después del baile de bodas El sábado, Jake Flint y Brenda se casaron y celebraron junto a sus seres queridos. El domingo, él falleció.

“Deberíamos estar viendo las fotos de la boda, pero, en cambio, tengo que elegir ropa para enterrar a mi esposo”, escribió Brenda Flint el martes. “Las personas no estamos preparadas para sentir tanto dolor. Mi corazón se ha ido y realmente necesito que regrese. No puedo más. Lo necesito aquí”, agregó en Facebook, donde ha recibido cientos de muestras de cariño tras la trágica noticia.

Brenda y Jake Flint se casaron en una granja el sábado, ella publicó un triste mensaje después del fallecimiento Facebook-Brenda Flint - Facebook-Brenda Flint

Jake Flint tenía 37 años, nació y creció en Oklahoma, donde era reconocido como cantante de country y folk. De acuerdo con la revista Billboard, decidió dedicarse a la música para tener una afición en común con su padre, un amante de la música que fue diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y se quedó sin posibilidad de hacer deporte. Con esa misión, le pidió a sus amigos que le enseñaran a tocar la guitarra.

Fue su representante, Brenda Cilne, quien dio a conocer el deceso en Facebook: “Intenté varias veces hoy hacer una publicación, pero no puedes comentar sobre lo que no puedes procesar”. Compartió un recuerdo de cuando inició su carrera musical con su primer contrato y lo describió como un hombre “divertido, trabajador y dedicado”, al que quería “como a un hijo”.

Cline no compartió el motivo del fallecimiento, pero The Oklahoman, un medio local, obtuvo información de su publicista y según su versión, sucedió mientras dormía.

Un amigo músico de Flint, Mike Hosty, fue el encargado de tocar en la boda y contó al mismo medio que tuvieron que improvisar un escenario sobre la marcha porque comenzó a llover en la granja: “Pusieron un montón de alfombras sobre el lodo y luego consiguieron dos piezas de madera contrachapada de tres pulgadas y las colocaron en el suelo, y ese fue mi escenario”, un ajuste que le pareció perfecto para “brillar” en la celebración.

Hosty dijo que se sintió muy honrado por la invitación para tocar en su boda y lamentó el fallecimiento de su amigo, un “cantante y compositor, de principio a fin, y simplemente con una gran personalidad... un gran corazón. Él haría todo lo posible para hacer cualquier cosa por ti”.

Su manager publicó la noticia de su fallecimiento y describió a Jake Flint como un hombre "divertido, trabajador y dedicado" Facebook-Brenda Cline - Facebook-Brenda Cline

Flint lanzó su primer álbum en 2016 y lo llamó I’m Not Okay, el último salió en junio del año pasado bajo el nombre de Live and Socially Distanced at Mercury Lounge, incluía canciones como “What’s Your Name”, “Hard Livin’” y “Cold in This House”.

Su manager dijo que Jake Flint estaba listo para comenzar una gira musical en diciembre y con cierre previsto en mayo del 2023. “Estábamos a punto de embarcarnos en un negocio juntos después de que él y Brenda se casaron, lo cual fue ayer. Si ayer”, apuntó en Facebook y pidió mantener en oraciones a su familia, en especial a su esposa, su madre y su hermana.

