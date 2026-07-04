Vinícius y Haaland ajustan cuentas en el Mundial

Vinícius Jr. y Erling Haaland ajustarán cuentas en el Mundial de 2026. Las dos figuras planetarias batallarán el domingo por el pase a los cuartos de final, con Brasil buscando vencer por primera vez a Noruega.

Será la primera ocasión en la que las estrellas del Real Madrid y el Manchester City, ambos de 25 años, pulseen con sus selecciones.

Hasta ahora solamente habían competido en la Liga de Campeones de Europa, un escenario que le fue favorable al gigante nórdico (cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas).

Pero ahora la mayor pasarela del fútbol los cita en el MetLife Stadium de East Rutherford, a las afueras de Nueva York, adonde ambos llegan con la mochila cargada de goles: Haaland con cinco y Vini con cuatro, siguiendo la estela del artillero Lionel Messi (7).

El atacante brasileño protagoniza su mejor momento con los pentacampeones mundiales, impulsado probablemente por la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo de la Seleção en mayo de 2025.

Con Carletto como timonel el Madrid noqueó al City del androide escandinavo en cuartos de la Champions 2024 y luego ganó la corona.

- La hora estelar del 7 -

En su primera Copa del Mundo como seleccionador, el italiano ha logrado sacar lo mejor de Vini al alternarlo entre la banda izquierda, en la que explota su uno contra uno, y el centro de ataque, donde hace valer su velocidad.

Sus compañeros, además, le permiten descansar cuando no tienen el balón, por lo que consigue preservar energía para herir luego a los rivales y tornarse en un jugador determinante, como se le pedía desde hace años.

"Jugar por dentro es una ventaja para él, obviamente, porque si tú recibes el balón por fuera, para marcar un gol tienes que tocarla seis, siete veces. Por dentro basta un movimiento", explicó Ancelotti tras avanzar a la fase eliminatoria liderando su grupo.

El atacante merengue tuvo una actuación destacada en la sufrida victoria contra Japón (2-1) en dieciseisavos de final, el único encuentro en el que no anotó.

Los nipones llevaron al límite a los pentacampeones mundiales, que acabaron por remontar en el último suspiro.

Su actuación revivió varios fantasmas que han acompañado su camino hasta Norteamérica 2026, pero también mostró su resiliencia.

"Estamos preparados para todas las cosas que puedan pasar. Podemos sufrir un gol, pero estamos preparados para reaccionar", dijo Carletto en una entrevista con el diario Folha de Sao Paulo.

- Invicto histórico -

Los Vikingos pueden poner en aprietos a una zaga brasileña cuyos jugadores son de menor estatura y a la que seguramente exigirá como nadie más lo ha hecho en la Copa del Mundo.

Haaland, por ejemplo, mide cinco centímetros más que el central Gabriel Magalhães, el defensor más alto de Brasil, y 20 más que el lateral izquierdo Douglas Santos, el más bajito.

La ofensiva nórdica ha anotado diez goles en cuatro juegos, incluido el triunfo ante Costa de Marfil (2-1) en dieciseisavos.

"Tenemos que estar concentrados no solo en él (Haaland), sino en muchos jugadores de la selección noruega, que tienen una presencia muy fuerte", dijo el atacante brasileño Matheus Cunha.

El gigante de 1,95 metros venció al Madrid de Vini y Ancelotti en las semis de la Champions de 2023, en la que los Citizens después cargaron su primera corona europea.

Carga con la responsabilidad de mantener un increíble invicto histórico en la primera participación mundialista de los escandinavos en 28 años: cero derrotas de su país ante la Seleção, a la que venció en dos ocasiones y le igualó en otras dos.

Su actual seleccionador, el exmediocampista Stale Solbakken, vio desde el banco la victoria 2-1 ante Ronaldo y compañía en la fase de grupos de Francia 1998. El resultado permitió a Noruega alcanzar los octavos de final, su mejor actuación hasta hoy.

El ganador entre brasileños y noruegos enfrentará a Inglaterra o México, que chocan el domingo en el Estadio Azteca.

"Brasil es un equipo que ves desde que eres joven, desde que tengo memoria, con todos los jugadores fantásticos que tienen. Va a ser especial", dijo Haaland el viernes al canal digital CazéTV.