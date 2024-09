Cambia la hora en Virginia: a qué hora hay que ajustar los relojes y a partir de cuándo

En un mes, los residentes de Virginia y gran parte de Estados Unidos deberán volver al horario estándar para darle la bienvenida al invierno boreal. Año a año, se adelantan o atrasan sus relojes para estar en concordancia con el Daylight Saving Time (DST, según sus siglas), una medida que se implementa con el fin de aprovechar la luz natural y ahorrar energía.

Durante el primer domingo de noviembre, los residentes de Virginia deberán atrasar una hora sus relojes

Cambio de hora en Virginia: cuándo y por qué se hace esta modificación

El domingo 3 de noviembre, a las dos de la madrugada, los habitantes de Virginia deberán atrasar una hora sus relojes para volver a marcar la una, y así entrar en el horario estándar universal. De esta forma, se da por culminado el horario de verano boreal que comenzó el domingo 10 de marzo.

La medida se aplica todos los años de manera casi uniforme en todo el país, desde su promulgación con la Ley de Horario Uniforme de 1966. De acuerdo a esta norma, los estados que estén adheridos deberán ajustar las agujas de sus relojes dos veces al año.

El cambio de horario suele ser automático para los dispositivos conectados a Internet Unsplash

El cambio suele ser automático para aquellos dispositivos que estén conectados a Internet, como los celulares móviles o los relojes inteligentes, ya que se ajustan a la zona de residencia del usuario. En cambio, los relojes analógicos o digitales deben actualizarse siguiendo sus respectivos manuales. Se recomienda efectuar el cambio antes de acostarse, para facilitar el trabajo y despertarse al día siguiente con el horario correcto.

Horario de invierno boreal en EE.UU.: los lugares donde no cambia la hora

El horario de verano se aplica de manera casi uniforme en Estados Unidos, excepto por cuatro territorios y dos estados que decidieron abandonar la medida por considerarla innecesaria. Ellos son:

Hawái

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes

La mayor parte del estado de Arizona

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (de siglas DOT), “los estados pueden optar por no participar en el horario de verano, pero dicha exención debe aplicarse a toda la parte de ese estado que se encuentra en una zona horaria determinada”.

Horario de invierno: los efectos adversos del cambio de horario

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Harvard, el cambio de horario, especialmente el adelanto de una hora durante el verano, puede tener efectos perjudiciales en la salud. Aunque parezca mínimo, el ajuste altera los ritmos circadianos, que son aquellos ciclos naturales de 24 horas que regulan funciones vitales como el sueño, el apetito y el estado de ánimo.

Los efectos negativos que tiene el cambio de horario en el cuerpo Shutterstock

“Ese cambio de una hora puede no parecer mucho, pero puede causar estragos en el bienestar mental y físico de las personas a corto plazo”, comentó el Dr. Charles Czeisler, profesor de medicina del sueño en la Facultad de Medicina de Harvard.

Las personas prestan atención a los efectos adversos que tiene el cambio de horario en sus cuerpos. En las últimas tres sesiones del Congreso, 19 estados han presentado un proyecto de ley para eliminar el cambio de horario, aunque todavía no fue aprobado.

Según la organización no partidista y sin fines de lucro The Council of State Governments, esos estados son: Alabama, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Kentucky, Luisiana, Maine, Minnesota, Misisipi, Montana, Ohio, Oregón, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Washington y Wyoming. Por otro lado, los residentes de California votaron por una medida electoral que haría permanente el cambio de horario de verano, pero la legislatura aún no procedió.

