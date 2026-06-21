Oficial y firmada: la ley que beneficiará a miles de jóvenes que buscan trabajo profesional en Virginia

La gobernadora Abigail Spanberger encabezó la firma ceremonial de la ley HB 54, aprobada el 13 de abril. Se trata de una iniciativa que modifica la estructura de los programas de pasantías en Virginia con el objetivo de fortalecer la incorporación de estudiantes y jóvenes profesionales al empleo público. La normativa dispone la creación del cargo de coordinador de pasantías del gobierno estatal, que funcionará dentro del Departamento de Gestión de Recursos Humanos.

Ley HB 54 en Virginia: cómo cambiarán las pasantías en agencias estatales

El nuevo cargo tendrá la responsabilidad de impulsar programas de prácticas profesionales y coordinar acciones para captar estudiantes interesados en desarrollar una carrera dentro de la administración estatal.

Además de ampliar el acceso a estas oportunidades, la legislación buscará que las pasantías funcionen como una vía de preparación para futuras vacantes permanentes en organismos gubernamentales.

La normativa fue firmada por Spanberger el 13 de abril y entrará en vigor el 1° de julio Instagram @abigailspanberger

La legislación HB 54 establece que el Departamento de Gestión de Recursos Humanos deberá implementar un sistema orientado al desarrollo profesional de quienes participen en programas de pasantías. La medida también incluye actividades de formación para supervisores y personal de recursos humanos involucrado en estos procesos.

“Este es un excelente ejemplo de lo que la mancomunidad puede hacer para brindar oportunidades reales a jóvenes talentosos que se incorporan al mercado laboral”, dijo Spanberger en un comunicado. “Virginia es el estado líder en talento en EE.UU., y una de nuestras herramientas más poderosas es asegurarnos de que los estudiantes talentosos permanezcan y se desarrollen aquí mismo”, señaló.

El objetivo es que los participantes adquieran conocimientos y experiencia vinculados al funcionamiento de las agencias estatales. Esto les permite desarrollar competencias aplicables a futuras convocatorias laborales dentro del gobierno.

“Cuando un estudiante realiza prácticas en una agencia estatal, aprende cómo funciona nuestro gobierno, establece relaciones y descubre una trayectoria profesional, es mucho más probable que se quede”, aseguró la gobernadora. “Eso es bueno para nuestros estudiantes y bueno para la mancomunidad”, agregó.

Qué funciones tendrá el coordinador estatal de pasantías de Virginia

Entre las funciones asignadas al nuevo cargo se encuentra la promoción de programas de prácticas profesionales en organismos públicos, así como la identificación y atracción de estudiantes interesados en ingresar al servicio público.

La persona designada deberá trabajar junto al Consejo de Educación Superior de Virginia (Schev, por sus siglas en inglés) y a la Autoridad de Asociación para el Desarrollo Económico de Virginia (VEDP, por sus siglas en inglés), con el propósito de ampliar el alcance de las pasantías y facilitar el acceso de estudiantes de distintas regiones del estado. También tendrá la tarea de recopilar información sobre la participación de los jóvenes en estos programas y evaluar el desarrollo de las iniciativas implementadas.

“Las pasantías son un puente fundamental entre la formación académica de un estudiante y una carrera profesional significativa”, indicó Christopher Peace, presidente del Consejo de Universidades Independientes de Virginia. “Los datos nacionales mostraron que más del 63% de los pasantes del período 2024-2025 se convirtieron en empleados”, señaló.

La legislación beneficiará a los jóvenes en Virginia que buscan integrarse al mundo laboral profesional a través del sector público Magnific

A quiénes apunta la nueva política de pasantías del gobierno de Virginia

La legislación no crea requisitos específicos de contratación, pero señala que los programas están dirigidos principalmente a estudiantes y recién graduados que buscan adquirir experiencia laboral vinculada al sector público.

Asimismo, la iniciativa apunta a atraer candidatos con formación académica y disposición para desarrollar una trayectoria profesional dentro de las agencias estatales.

Las oportunidades estarán orientadas a quienes deseen complementar su formación educativa con experiencia práctica y conocer el funcionamiento de la administración pública.

La ley, junto con sus disposiciones, entrará en vigor el 1° de julio, cuando comenzará formalmente la implementación de esta nueva estructura de pasantías en la mancomunidad de Virginia.