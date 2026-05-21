Ya es oficial: Abigail Spanberger firmó cinco leyes que impactan en las escuelas de Virginia

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, promulgó un paquete de cinco leyes bipartidistas orientadas a reforzar el sistema educativo estatal, enfrentar la falta de docentes y ampliar el acceso a exámenes universitarios y nuevas opciones curriculares.

Escasez de maestros en Virginia: cómo impacta el nuevo paquete educativo de Spanberger

Según la información oficial de la gobernación, diversoa distritos escolares de Virginia registran dificultades para cubrir puestos docentes en escuelas K-12. Las regiones de Hampton Roads, Southside y las zonas costeras y centrales del estado aparecen entre las más afectadas, con tasas de vacantes superiores al 4%.

Distritos escolares en Hampton Roads, Southside y las zonas de la costa enfrentan dificultades operativas debido a que las tasas de puestos docentes sin cubrir superan el 4% Instagram @abigailspanberger

La administración estatal también señaló que muchos sistemas escolares enfrentan complicaciones para contratar y retener personal administrativo y trabajadores de apoyo esenciales para el funcionamiento cotidiano de las escuelas.

En ese contexto, una de las leyes centrales firmadas por Spanberger incorpora formalmente a Virginia al Interstate Teacher Mobility Compact, un acuerdo interestatal que busca facilitar la movilidad laboral de docentes certificados entre estados miembros.

La legislación HB253, impulsada por la delegada Jackie Glass, fue aprobada por unanimidad y habilita a Virginia a integrarse al Interstate Teacher Mobility Compact. El objetivo principal es crear un mecanismo más ágil para que maestros provenientes de otras entidades puedan obtener licencias y comenzar a trabajar en aulas del estado sin enfrentar demoras burocráticas innecesarias.

El resumen legislativo de la sesión regular de 2026 explica que el pacto ya se encuentra vigente debido a que alcanzó el mínimo de diez jurisdicciones adheridas requerido para su implementación.

Durante la firma, Abigail Spanberger sostuvo: “Estamos tomando medidas bipartidistas y de sentido común para facilitar que educadores calificados traigan sus habilidades a Virginia”.

La SB817 exige avisos a padres sobre inscripción a cursos en escuelas públicas

Otra de las normas promulgadas fue la SB817, presentada por el senador David Suetterlein, que obliga a las juntas escolares a implementar nuevos sistemas de notificación para padres de alumnos de escuelas públicas primarias y secundarias.

La legislación establece que, a partir del ciclo escolar 2026-2027, cada distrito deberá informar a las familias sobre las fechas límite de inscripción a cursos y sobre los procedimientos disponibles para solicitar modificaciones en la selección académica de los estudiantes.

Las notificaciones deberán enviarse al menos 30 días antes del cierre de inscripción y podrán realizarse por correo electrónico o mensaje de texto SMS. El propósito de la ley es incrementar la participación familiar en decisiones vinculadas al recorrido educativo de los alumnos.

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La SB498 vuelve permanente la comisión para modernizar escuelas públicas de Virginia

El paquete legislativo también incluyó la SB498, promovida por la senadora Lashrecse Aird, enfocada en infraestructura educativa y modernización de escuelas públicas.

La norma elimina la fecha de vencimiento de la Comisión de Construcción y Modernización Escolar, que expiraba el 1° de julio de 2026, y convierte al organismo en una estructura permanente dentro del estado.

Además, introduce nuevas obligaciones para la comisión:

Reunirse al menos cuatro veces al año.

Publicar información sobre cada encuentro en el calendario electrónico oficial del estado.

Actualizar anualmente las estimaciones de necesidades edilicias escolares.

Elaborar antes del 1° de noviembre de 2026 una hoja de ruta de inversión de capital a diez años.

Trabajar junto con programas regionales de educación inicial y colegios comunitarios para recopilar datos sobre uso y necesidades de instalaciones.

La legislación también ordena al Departamento de Educación de Virginia elaborar y actualizar un inventario completo de todas las instalaciones escolares públicas del estado antes del 1° de septiembre de 2026.

Spanberger y la firma de la HB410: acceso ampliado al SAT dentro del horario escolar

Otra de las leyes firmadas por Spanberger fue la HB410, impulsada por el delegado David Reid, que amplía el acceso de los estudiantes al examen SAT dentro de las escuelas públicas.

La norma exige que todas las juntas escolares participen en el programa SAT School Day, o en programas similares administrados por el College Board, que permitan que alumnos de secundaria rindan el examen durante el horario escolar regular.

La legislación dispone que cada estudiante tenga la posibilidad de realizar el SAT al menos una vez durante su tercer o cuarto año de secundaria, ya sea en la ventana de otoño o primavera.

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HB182 y SB427: Spanberger firmó nuevas opciones para cursar historia en la secundaria

El último grupo de normas promulgadas incluye la HB182 y la SB427, iniciativas vinculadas a los requisitos de graduación en historia y estudios sociales.

Las leyes autorizan que los estudiantes puedan sustituir materias tradicionales como World History I o World Geography por cursos de African American History o Advanced Placement African American Studies, siempre que esas asignaturas estén disponibles en la escuela correspondiente.

La normativa también establece que los alumnos deberán aprobar las evaluaciones locales o exámenes equivalentes exigidos por la Junta de Educación para cumplir con los créditos necesarios para graduarse.