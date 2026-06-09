Adiós visa americana: el grupo de nicaragüenses que no podrá entrar a EE.UU. por una restricción clave

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) anunció nuevas restricciones de visas para más de 100 funcionarios nicaragüenses y sus familiares. El motivo de la decisión es que Estados Unidos responsabiliza al gobierno de Murillo-Ortega por la muerte de Brooklyn Rivera, considerado un preso político.

EE.UU. impuso restricciones de visas a más de 100 funcionarios de Nicaragua

A través de un comunicado, el DOS calificó al gobierno de Murillo-Ortega como una dictadura y acusó directamente a Lumberto Campbell Hooker, que fue sancionado en noviembre de 2019 cuando era presidente interino del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua. Estados Unidos afirmó que estuvo relacionado con la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, a quien negó atención médica, además de impedir que su familia le diera sepultura.

La administración Trump sancionó a funcionarios gubernamentales, instituciones financieras y empresas vinculadas al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP/AP Foto Alfredo Zuniga

Con el nuevo conjunto de restricciones de visas, ya se impusieron sanciones a más de 2350 funcionarios nicaragüenses y sus familiares debido a su relación con el gobierno de Rosario Murillo y Daniel Ortega. El DOS aseguró que apoya al pueblo nicaragüense.

Al respecto, el secretario de Estado, Marco Rubio, se refirió al tema en su cuenta de X: “La dictadura de Murillo-Ortega es un enemigo de la humanidad. La administración Trump no ignorará sus crímenes y brutalidad, incluida la responsabilidad en la muerte del líder de la oposición política Brooklyn Rivera”.

El secretario de Estado, Marco Rubio se pronunció sobre las nuevas restricciones a funcionarios de Nicaragua X @SecRubio

EE.UU. mantiene restricciones de visas sobre funcionarios de Nicaragua desde 2021

El DOS mencionó que las nuevas restricciones de visas para Nicaragua forman parte de la Proclamación presidencial 10309 que fue firmada en noviembre de 2021 durante el gobierno de Joe Biden.

De acuerdo con el documento, EE.UU. tomó la decisión de restringir y suspender la entrada a su territorio como inmigrantes y no inmigrantes a miembros del gobierno de Nicaragua.

La medida afecta a todo aquel que formule, implemente o se beneficie de políticas o acciones que socaven o perjudiquen las instituciones democráticas o impidan el retorno a la democracia en Nicaragua, según indicaron las autoridades norteamericanas.

La proclamación también menciona actos represivos contra líderes de la oposición, la sociedad civil y periodistas, y denuncia que los presos políticos estaban incomunicados, sin acceso a abogados ni atención médica.

Se asegura también que algunos perdieron mucho peso durante su detención, no podían caminar sin ayuda, fueron sometidos a aislamiento y a interrogatorios frecuentes y prolongados, además de abuso físico y psicológico. Según el gobierno estadounidense, ahora bajo la administración Trump, eso fue lo que le sucedió a Brooklyn Rivera.

Quién era Brooklyn Rivera, el preso político que murió bajo custodia del gobierno nicaragüense

El 31 de mayo, el gobierno de Nicaragua informó la muerte del líder social indígena Brooklyn Rivera debido a complicaciones derivadas de un contagio de covid-19.

El exdiputado y líder indígena Brooklyn Rivera, considerado un preso político, falleció el 31 de mayo de 2026 HANDOUT - El 19 DIGITAL

De acuerdo con BBC, Rivera era un líder indígena que luchó contra el primer gobierno liderado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional entre 1979 y 1990. Más adelante se convirtió en líder del partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), que significa “Hijos de la madre tierra unidos” en lengua miskita.

Inicialmente, su partido se opuso al presidente Ortega, pero se convirtió en su aliado tras el regreso del mandatario al poder en 2007. Sin embargo, en 2023 Rivera participó en el Foro Permanente de la Organización de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en Nueva York y no se le permitió regresar a su país por denunciar la situación de su comunidad.

Meses después, cuando finalmente logró retornar a Nicaragua, en septiembre de 2023 fue arrestado y permaneció bajo custodia del gobierno de Ortega hasta su muerte en 2026.