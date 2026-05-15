Malas noticias para mexicanos: Estados Unidos podría quitarles la visa si hacen grandes compras en outlets

Viajar a Estados Unidos para aprovechar descuentos en outlets y centros comerciales puede convertirse en un problema serio si las autoridades consideran que la mercancía adquirida no es para uso personal, sino para reventa o fines comerciales. En esos casos, la consecuencia podría ir desde la cancelación de la visa hasta restricciones para volver a ingresar a EE.UU. en el futuro.

Visa B-2 en EE.UU.: qué actividades autoriza el permiso de turista

De acuerdo con información oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés), la visa B-2 está diseñada exclusivamente para actividades recreativas o personales. Entre los usos permitidos figuran el turismo, las vacaciones, las visitas a familiares y amigos, los tratamientos médicos y la participación en eventos sociales o culturales sin remuneración.

A diferencia del turismo, la visa B-1 de negocios permite negociar contratos y asistir a convenciones Freepik

La guía oficial también contempla algunas actividades limitadas relacionadas con recreación o cursos breves sin créditos académicos. Sin embargo, deja claro que la visa de visitante no puede utilizarse para estudiar formalmente, trabajar o realizar actividades profesionales pagadas dentro de territorio estadounidense.

En paralelo, el gobierno estadounidense diferencia la visa B-1, destinada a ciertos negocios temporales, de la B-2 enfocada en turismo. Según el Departamento de Estado, la primera sí permite acciones como consultar con socios comerciales, negociar contratos o asistir a convenciones y conferencias profesionales.

EE.UU. puede cancelar visas B-2 por compras destinadas a reventa

Según informó Telemundo Houston, uno de los puntos que más preocupa actualmente a las autoridades migratorias es el uso de la visa de turista para comprar mercancías destinadas a la reventa. Aunque comprar ropa, tecnología, perfumes o artículos personales en outlets está permitido, la situación cambia cuando las autoridades detectan posibles fines comerciales.

Las autoridades migratorias vigilan patrones de compra que sugieran reventa

El abogado de inmigración Sebastián Simón explicó que adquirir productos para uso propio no representa una infracción. Sin embargo, señaló que el problema aparece cuando la mercancía tiene como objetivo ser revendida posteriormente fuera de Estados Unidos.

“Venir de compras para fines personales está permitido, pero si se adquiere mercancía con la intención de revenderla, se convierte en una actividad comercial, lo cual la visa B2 no autoriza”, sostuvo el especialista citado por Telemundo Houston.

Las autoridades consideran que esa práctica excede el propósito turístico de la visa y puede interpretarse como una utilización indebida del documento migratorio. En consecuencia, la persona puede enfrentar sanciones inmediatas.

Cómo CBP detecta actividades comerciales con visas de turista

Las revisiones migratorias no se limitan únicamente al pasaporte o la visa. De acuerdo con lo informado por Telemundo Houston, agentes migratorios y oficiales de CBP pueden inspeccionar equipaje, pertenencias personales e incluso dispositivos electrónicos en busca de evidencia relacionada con actividades comerciales.

Las autoridades estadounidenses también evalúan otros factores que podrían despertar sospechas:

Grandes volúmenes de mercancía.

Compras frecuentes en distintos viajes.

Artículos en cantidades poco habituales para uso personal.

Evidencia de ventas o transacciones comerciales.

Declaraciones inconsistentes durante entrevistas migratorias.

Además, el Foreign Affairs Manual del Departamento de Estado establece que los visitantes deben demostrar un propósito legítimo vinculado con negocios autorizados o placer turístico, así como intención de regresar a su país de origen. Si las autoridades consideran que las actividades realizadas no encajan dentro de esas categorías, la persona puede enfrentar problemas de admisión.

Qué sanciones migratorias enfrenta un turista por uso indebido de la visa B-2

Las sanciones migratorias pueden ser severas. Según explicó Telemundo Houston, uno de los escenarios más comunes es la deportación expedita o “deportación express”, una medida que puede incluir restricciones de hasta cinco años para regresar a Estados Unidos.

Quienes incumplan pueden enfrentar una expulsión inmediata con prohibición de ingreso por hasta cinco años X: @arlinmedrano_

Otra posibilidad es que el viajero sea obligado a retirar su solicitud de admisión al llegar al aeropuerto o cruce fronterizo. Aunque esta alternativa puede parecer menos grave, deja antecedentes negativos en el historial migratorio del visitante.

Las consecuencias que podrían enfrentar los titulares de visas incluyen: