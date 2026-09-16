El cambio que el Uscis aplicará esta semana a quienes buscan obtener la green card en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) cambiará esta semana el formulario que deben presentar quienes buscan obtener la green card mediante un ajuste de estatus. La nueva versión incluirá preguntas sobre beneficios públicos y servirá para determinar si el solicitante podría convertirse en carga pública.

¿Qué cambiará en el formulario para solicitar la green card?

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) estableció que desde el viernes 18 de septiembre el Uscis utilizará una nueva edición del formulario I-485, Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus.

Los solicitantes deberán declarar los beneficios públicos pedidos, recibidos o aprobados Fotomontaje realizado con IA

El documento se emplea para tramitar la residencia permanente legal desde el interior de EE.UU. No habrá período de gracia: el Uscis rechazará las ediciones del 01/20/25 y 09/04/26 si tienen matasellos o son presentadas electrónicamente desde el 18 de septiembre. A partir de ese día, solo aceptará la edición 09/18/26.

La actualización modificará las preguntas vinculadas con la causal de inadmisibilidad por carga pública. Los interesados deberán informar si solicitaron, recibieron o fueron aprobados o certificados para acceder a algún beneficio gubernamental sujeto a una evaluación de ingresos.

La evaluación de carga pública será más amplia

La modificación del I-485 responde a la eliminación de las disposiciones que el DHS había aprobado en 2022. Esa normativa limitaba el análisis a determinadas prestaciones y fijaba criterios específicos para decidir si una persona podía convertirse en carga pública.

Bajo el nuevo esquema, los oficiales migratorios podrán considerar todos los factores y las circunstancias particulares que resulten relevantes. El objetivo será determinar si el extranjero probablemente dependerá del gobierno en algún momento.

La evaluación se aplicará a quienes soliciten un ajuste de estatus y estén alcanzados por esta causal de inadmisibilidad. También regirá para determinadas personas que pidan ser admitidas en el país norteamericano, aunque no modificará los procedimientos utilizados por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) en embajadas y consulados.

¿Qué información sobre beneficios deberá declarar el solicitante?

El nuevo formulario solicitará las fechas, los montos y los motivos relacionados con las prestaciones recibidas. Además, recopilará datos sobre la situación financiera, el historial laboral y el acceso a programas públicos del interesado.

La regla de 2022 concentraba la revisión en el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), ciertos programas de mantenimiento de ingresos y la institucionalización prolongada financiada por el gobierno.

Los oficiales migratorios analizarán la situación económica integral de cada solicitante Fotomontaje realizado con IA

A partir del cambio, el Uscis podrá evaluar cualquier beneficio público sujeto a una prueba de recursos económicos, incluidas prestaciones monetarias y no monetarias. Las ayudas que antes quedaban excluidas solo podrán considerarse si fueron recibidas desde el 18 de septiembre.

Los beneficios del Seguro Social, las pensiones gubernamentales, el seguro por desempleo y los programas para veteranos permanecerán fuera del análisis porque no dependen de una evaluación de ingresos o corresponden a prestaciones adquiridas.

Cómo evaluará el Uscis cada solicitud

La recepción de un beneficio no provocará automáticamente el rechazo de la solicitud. Los oficiales deberán valorar ese antecedente junto con el resto de las condiciones particulares del extranjero. La legislación exige que la revisión contemple, como mínimo, cinco aspectos:

Edad.

Estado de salud.

Situación familiar.

Bienes, recursos y condición financiera.

Educación y habilidades.

Los agentes también podrán analizar la declaración jurada de patrocinio económico presentada mediante el formulario I-864, cuando corresponda.

¿Las ayudas recibidas por familiares afectarán la solicitud?

Los beneficios recibidos por otros integrantes del hogar no se atribuirán al solicitante como si este los hubiera recibido. El Uscis tampoco recopilará en el formulario I-485 información sobre las prestaciones públicas que reciben sus familiares.

Sin embargo, los oficiales podrán considerar la situación financiera que llevó a un familiar al que el solicitante tiene la obligación legal de mantener a recibir un beneficio sujeto a una evaluación de recursos económicos debido a los bajos ingresos del interesado.

Las exenciones de carga pública se mantendrán vigentes

La evaluación no se aplica a todas las categorías migratorias. Entre las personas exceptuadas se encuentran:

Los refugiados y asilados que solicitan el ajuste de estatus

Determinados sobrevivientes de violencia doméstica.

Víctimas protegidas mediante programas humanitarios.

Quienes tramitan la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano y otras disposiciones aprobadas por el Congreso.

El DHS calculó que un promedio de 587.706 solicitudes de ajuste de estatus por año quedará sujeto al análisis de carga pública. La estimación se elaboró con información correspondiente a los años fiscales comprendidos entre 2019 y 2024.