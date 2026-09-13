Ya es oficial: se vienen cambios en dos formularios clave del Uscis para la green card y el permiso de trabajo EAD

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció que modificará los formularios I-539 e I-765 utilizados para solicitar una extensión o cambio de estatus y un permiso de trabajo (EAD). Las nuevas versiones comenzarán a regir el 15 de septiembre.

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Según el comunicado de la agencia federal, las nuevas versiones reemplazarán la versión del 28 de agosto de 2024 del Formulario I-539 y la versión del 21 de agosto de 2025 del Formulario I-765. Ambas versiones tendrán como fecha el 15 de septiembre de 2026.

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Con estas modificaciones, el Uscis aclaró que no habrá un periodo de gracia para las versiones anteriores, ya que las ediciones revisadas son indispensables para que la agencia aplique los términos de la nueva regla final.

Cuáles son los pasos para presentar ambos formularios ante el Uscis

Para presentar de manera correcta los formularios I-539 e I-765, se deben seguir una serie de pasos administrativos detallados por el organismo:

Determinación de la elegibilidad y categoría : se tiene que verificar si la clasificación de no inmigrante actual permite solicitar una extensión o cambio de estatus .

: se tiene que verificar si la clasificación de no inmigrante actual . Preparación y llenado de los formularios : ambos deben completarse de forma legible , ya sea a máquina o con tinta negra. El Uscis rechazará cualquier solicitud que no tenga una firma manuscrita original.

: ambos deben completarse , ya sea a máquina o El Uscis rechazará cualquier solicitud que no tenga Recopilación de evidencia y documentación : se tiene que incluir copias legibles del formulario I-94 (registro de entrada/salida), pasaporte o documento de viaje. Para la autorización de empleo, es necesario enviar dos fotografías idénticas a color estilo pasaporte, con fondo blanco y el nombre del solicitante junto con el número A escritos ligeramente al dorso.

: se tiene que incluir pasaporte o documento de viaje. Para la autorización de empleo, es necesario enviar dos a color estilo pasaporte, con fondo blanco y el nombre del solicitante junto con el número A escritos ligeramente al dorso. Pago de tarifas : se debe consultar el formulario G-1055 en el sitio web del Uscis para confirmar el monto exacto del pago de presentación de cada formulario, ya que estas pueden variar según la categoría.

: se debe consultar en el sitio web del Uscis para confirmar el monto exacto del pago de presentación de cada formulario, ya que estas pueden variar según la categoría. Presentación de la solicitud: las direcciones de envío cambian frecuentemente, por lo que se recomienda verificar el sitio web oficial del organismo para conocer el lugar exacto de presentación según la ubicación y categoría del solicitante.

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Una vez finalizado el proceso, la agencia federal puede enviarle una notificación para una cita de servicios biométricos para comprobar la identidad y realizar verificaciones de antecedentes. No asistir puede resultar en la denegación del trámite.

Quiénes deben utilizar el Formulario I-539

El Uscis aclara que las personas que buscan solicitar una extensión de estadía o un cambio de estatus no deben utilizar el Formulario I-539. En ese caso, se deben tramitar mediante el Formulario I-129.

Entre las clasificaciones excluidas del Formulario I-539 están: