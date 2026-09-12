La alternativa que el Uscis podrá ofrecer antes de negar una green card por carga pública desde septiembre

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) incorporará una opción para determinados extranjeros que enfrenten una posible negativa de su solicitud de green card debido a la causal de carga pública. La medida comenzará a aplicarse el 18 de septiembre.

Cómo funcionará la fianza de carga pública del Uscis

La alternativa consiste en una fianza de carga pública, concebida como una garantía económica frente a la posibilidad de que el inmigrante reciba determinados beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos. No todos los solicitantes podrán acceder a este mecanismo.

El Uscis actualizó sus normativas para permitir que ciertos solicitantes de residencia superen la inadmisibilidad por carga pública mediante una fianza discrecional Imagen creada con IA

De acuerdo con la información oficial, la decisión de ofrecer la fianza quedará en manos del Uscis. Para que pueda considerarse, el funcionario deberá determinar que el solicitante es inadmisible únicamente por la causal de carga pública y que reúne las demás condiciones exigidas para obtener la residencia permanente.

El inmigrante tampoco podrá adelantarse y presentar la garantía junto con el formulario I-485. Primero, la agencia deberá revisar el expediente y, si considera que corresponde brindar esta posibilidad, emitirá una Notificación de Intención de Denegación (NOID, por sus siglas en inglés) para invitar formalmente al interesado a presentar la fianza.

Una fianza de carga pública es una garantía financiera que busca mantener al gobierno estadounidense a salvo de los gastos que se originen si el extranjero llega a recibir beneficios públicos Imagen creada con IA

El trámite se realizará mediante el formulario I-945. Una garantía enviada sin que el Uscis haya ofrecido previamente esta alternativa será rechazada.

El valor mínimo establecido será de 1000 dólares, aunque la cantidad definitiva dependerá de las circunstancias de cada caso.

Qué factores definirán el monto de la garantía del Uscis para la green card

Para establecer la suma, la agencia analizará elementos relacionados con la situación del solicitante, entre ellos su edad, estado de salud, composición familiar, recursos económicos, educación y habilidades. La evaluación buscará estimar la posible utilización de determinados beneficios públicos durante un período de hasta cinco años.

El Uscis utilizará como referencia el costo acumulado estimado de programas como:

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ( SNAP , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Medicaid (con excepción del Medicaid de emergencia, el cual no causa incumplimiento).

(con excepción del Medicaid de emergencia, el cual no causa incumplimiento). Seguridad de Ingreso Suplementario ( SSI , por sus siglas en inglés).

( , por sus siglas en inglés). Asistencia Temporal para Familias Necesitadas ( TANF , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Programa de Seguro Médico para Niños ( CHIP , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños ( WIC , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Asistencia federal para el alquiler y vivienda pública.

El abogado de inmigración Angel Leal explica en qué consiste el cambio de la carga pública para solicitudes de green card ante el Uscis

Si el Uscis calcula que los beneficios que probablemente recibiría el inmigrante superarían los US$100 mil, esa proyección será considerada un elemento muy negativo al momento de decidir si ofrece la posibilidad de presentar la fianza.

Qué tipos de fianza podrá utilizar el solicitante al tramitar la green card

La garantía podrá constituirse mediante dos modalidades:

Fianza en efectivo : exige depositar la totalidad del importe establecido por la agencia. El dinero queda en una cuenta del Departamento del Tesoro de EE.UU. (USDT, por sus siglas en inglés) y genera intereses conforme a la tasa aplicable al momento del depósito.

: exige establecido por la agencia. El dinero queda en una cuenta del Departamento del Tesoro de EE.UU. (USDT, por sus siglas en inglés) y genera intereses conforme a la tasa aplicable al momento del depósito. Fianza de garantía: en este caso interviene una compañía aseguradora autorizada por el USDT. La empresa asume la obligación de responder ante el gobierno federal si se produce un incumplimiento.

La nueva regla sobre carga pública entrará en vigor el 18 de septiembre Fotomontaje editado con IA

La garantía permanece vigente sin un plazo predeterminado. Si el inmigrante recibe un beneficio público sujeto a recursos económicos mientras la fianza está activa, el Uscis puede determinar que hubo un incumplimiento.

En caso contrario, si se cancela de manera válida y no se incumplió, el depositante podrá recuperar el capital junto con los intereses generados.