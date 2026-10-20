El crédito tributario de años anteriores que el IRS confirmó para miles de familias con hijos adoptados

El crédito tributario por adopción de años anteriores permitirá que miles de familias con hijos adoptados reciban devoluciones automáticas en Estados Unidos. La medida del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) alcanza saldos fiscales sin utilizar entre 2020 y 2024, que ahora pueden incrementar la porción reembolsable correspondiente al ejercicio 2025.

El IRS confirmó devoluciones por créditos de adopción de años anteriores

Según informó el IRS en un comunicado, el organismo comenzó a emitir reintegros para más de 50.000 contribuyentes. Los ajustes arrancaron a fines de septiembre y la entidad espera completar la mayoría antes de que termine el año.

Los reintegros de hasta US$5000 por hijo elegible dependen de los antecedentes fiscales y las condiciones particulares de cada contribuyente Imagen ilustrativa generada con IA

El cambio responde a una nueva interpretación del Departamento del Tesoro sobre las disposiciones de la legislación Working Families Tax Cuts. La aclaración permite incorporar créditos acumulados de ejercicios anteriores al cálculo del componente reembolsable de 2025, con un límite de 5000 dólares por hijo elegible.

La disposición tiene carácter excepcional y se aplica únicamente al ejercicio fiscal 2025. Los créditos sin utilizar pueden trasladarse durante un máximo de cinco años, por lo que los saldos anteriores a 2020 ya vencieron y no pueden reclamarse mediante este procedimiento.

Quiénes pueden recibir el reembolso del IRS por adopción

En su guía de preguntas y respuestas, el IRS detalló las condiciones necesarias para que un contribuyente acceda al ajuste automático. La posibilidad depende de la información disponible en la declaración y en los registros fiscales.

Los principales requisitos son:

Presentar la declaración federal de impuestos de 2025 mediante los formularios 1040, 1040-SR o 1040-NR .

. Haber solicitado el crédito por adopción o cumplir las condiciones para reclamarlo mediante el formulario 8839 .

. Contar con saldos de créditos por adopción correspondientes a 2020, 2021, 2022, 2023 o 2024 , todavía disponibles para su utilización en 2025.

, todavía disponibles para su utilización en 2025. Tener antecedentes fiscales suficientes para que el IRS determine que corresponde incrementar la parte reembolsable del beneficio.

El organismo aclaró que no todos los contribuyentes que solicitaron este incentivo recibirán dinero adicional. Quedan fuera del ajuste quienes ya obtuvieron el importe correcto, no poseen créditos acumulados disponibles o carecen de la documentación necesaria para verificar su elegibilidad.

Cuánto dinero pueden recibir las familias por el crédito de adopción del IRS

La modificación permite acceder a un reembolso de hasta US$5000 por el crédito de adopción por cada menor que cumpla las condiciones correspondientes al año fiscal 2025.

Sin embargo, ese importe representa un máximo y no una cantidad garantizada. El monto depende de los saldos disponibles, la cantidad de hijos elegibles, los límites de ingresos, otros créditos tributarios y las deudas pendientes del contribuyente.

El ajuste puede producir tres resultados: un reintegro efectivo, una reducción del saldo de impuestos adeudados o ninguna modificación del importe a pagar o devolver. Además, el IRS puede destinar parte o la totalidad de la devolución a cancelar determinadas obligaciones fiscales u otras deudas.

Cómo recibir la devolución automática del IRS y qué hacer si no llega

Los contribuyentes que presentaron su declaración de 2025 antes del 15 de abril de 2026 generalmente recibirán el ajuste sin necesidad de realizar un trámite adicional. El IRS corregirá las cuentas correspondientes y emitirá las devoluciones que resulten de ese procedimiento.

Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS, explicó en el comunicado que la decisión de evitar declaraciones rectificativas busca reducir la carga económica y administrativa de las familias que adoptaron menores.

Las familias que presentaron su declaración antes del 15 de abril de 2026 generalmente no necesitan completar trámites adicionales Freepik

No obstante, existen situaciones que requieren una revisión posterior. Entre ellas figuran las declaraciones presentadas bajo una prórroga y las cuentas con indicadores de robo de identidad, bloqueos, conflictos relacionados con dependientes u otros problemas pendientes.

El IRS también contempló excepciones para quienes omitieron información relevante. Si un contribuyente no declaró correctamente los saldos acumulados o el organismo no posee los datos necesarios, podría resultar indispensable presentar el formulario 1040-X, acompañado del 8839.

Qué gastos por adopción reconoce el IRS para acceder al beneficio

En su página oficial sobre el crédito por adopción, el IRS explicó que este incentivo está destinado a compensar gastos calificados de adopción, tanto nacionales como internacionales, privadas o mediante programas públicos de acogimiento.

Entre los desembolsos admitidos se encuentran los honorarios de abogados, los costos judiciales, las tarifas de adopción, determinados viajes y otros pagos directamente vinculados con el procedimiento legal.

Los menores elegibles deben tener menos de 18 años o presentar una discapacidad física o mental que les impida cuidarse por sí mismos. También existen reglas especiales para adopciones de niños con necesidades especiales reconocidas por autoridades estatales o tribales.

Cómo consultar el estado del reembolso y las notificaciones del IRS

Los contribuyentes recibirán una notificación oficial, generalmente dentro de los 30 días posteriores al ajuste. El aviso informará la modificación efectuada, el importe correspondiente y si el dinero se devolverá o se aplicará a una deuda.

La nueva aplicación del IRS en Estados Unidos

La entidad recomendó revisar ese documento, compararlo con la declaración de 2025 y conservarlo junto con los registros fiscales. Si la persona está de acuerdo con el cambio, no necesita responder.

Para verificar el movimiento, los interesados pueden utilizar su cuenta individual en línea del IRS o solicitar una transcripción de su cuenta tributaria. La herramienta habitual Where’s My Refund? no mostrará información sobre este tipo de corrección.

El organismo también aclaró que sus operadores telefónicos no cuentan con información adicional a la publicada en su sitio web. Por eso, recomendó evitar las llamadas, salvo que una carta o notificación solicite expresamente comunicarse.

Por último, los contribuyentes deberán considerar el ajuste al preparar su declaración de 2026. El importe reembolsable reconocido por saldos anteriores puede reducir el crédito disponible para futuros ejercicios.

Para 2026, el IRS estableció un crédito máximo de US$17.670 por hijo elegible, con hasta US$5120 reembolsables, bajo reglas diferentes de las aplicables al ajuste extraordinario de 2025.