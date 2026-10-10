Confirmado por el IRS en Arizona: el crédito de hasta US$35.000 que se aplica a familias inmigrantes

En Arizona, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) otorga un crédito fiscal federal a las familias que tengan gastos de adopción elegibles durante el año tributario 2026. El límite establecido para cada hijo es de 17.670 dólares, por lo que el beneficio puede llegar hasta a US$35.340.

Crédito por adopción del IRS 2026: cuánto se puede reclamar por cada hijo

El portal oficial del IRS indica las actualizaciones fiscales para el año tributario 2026, entre las que destaca el incremento del crédito por adopción hasta un máximo de US$17.670 por hijo elegible. El crédito contempla determinados gastos relacionados con el proceso de adopción, entre ellos honorarios legales, costos de agencias, procedimientos judiciales, estudios del hogar y determinados gastos de viaje.

El crédito que otorga el IRS en Arizona y otros estados contempla determinados gastos relacionados con el proceso de adopción Imagen ilustrativa generada con IA

El esquema aplica a las declaraciones que se presentarán a inicios de 2027. En adopciones de menores elegibles determinados oficialmente como niños con necesidades especiales, puede reclamarse el importe completo aun sin acreditar gastos calificados.

Entre las condiciones, uno de los puntos más importantes es que el beneficio está sujeto a límites de ingresos. Para el año tributario 2026, el crédito comienza a reducirse cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera los US$265.080 y deja de estar disponible a partir de US$305.080.

En el comunicado, la agencia tributaria también especificó que solo una parte del beneficio puede ser reembolsable: el monto máximo indicado es de US$5120 por hijo. De esta manera, una familia que adopte dos niños podría obtener hasta US$10.240, siempre que reúna las demás condiciones aplicables.

Por otra parte, el crédito contempla una diferencia importante respecto de una deducción tributaria.

Mientras la deducción estándar reduce el ingreso sujeto a impuestos, el crédito se aplica directamente contra la obligación tributaria y, cuando corresponde, puede generar un reembolso.

Esta compensación forma parte del sistema tributario federal y puede reclamarse al presentar la declaración correspondiente. Para utilizarlo, los contribuyentes deben completar el formulario 8839.

Como parte del crédito del IRS, el monto máximo reembolsable es de US$5120 por hijo Imagen ilustrativa generada con IA

Los inmigrantes que podrían recibir la parte reembolsable según la propuesta del IRS

El IRS y el Departamento del Tesoro propusieron nuevas reglas sobre la porción reembolsable de determinados créditos. La propuesta REG-119882-25, incluida en el Internal Revenue Bulletin 2026-38, vincula ese componente con la definición de “extranjero calificado” establecida por la Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996 (Prwora).

De acuerdo con el IRS, entre quienes podrían ser considerados “extranjeros calificados” en Arizona figuran:

Residentes permanentes legales.

Personas a quienes se concedió asilo.

Refugiados.

Determinados beneficiarios de parole por un período de al menos un año.

Determinados inmigrantes cuya deportación o expulsión fue retenida.

Personas con determinadas formas de entrada condicional.

Entrantes cubanos o haitianos.

Residentes legales de países asociados mediante un Pacto de Libre Asociación.

Bajo esta propuesta, el estatus migratorio se convertiría en un elemento determinante para cobrar bajo la propuesta. No obstante, los contribuyentes que no formen parte de estas categorías no necesariamente perderían todo el crédito.

Con los cambios sugeridos, estas personas podrían utilizar la parte no reembolsable para disminuir los impuestos federales adeudados y trasladar el saldo que no utilicen durante un período de hasta cinco años.

El IRS calcula que 49 millones de contribuyentes reclamarían alguno de los cuatro créditos y que unos 24 millones recibirían una porción considerada beneficio público federal; entre estos últimos, entre 200 mil y 700 mil podrían quedar excluidos debido a su condición migratoria.

La nueva aplicación del IRS en Estados Unidos

Otras disposiciones fiscales relevantes aprobadas por el IRS para 2026

Al margen del crédito fiscal federal para familias que adoptan un hijo, el IRS incluyó en el comunicado institucional otros parámetros que figuran dentro del paquete de ajustes por inflación e inclusiones de la ley One, Big, Beautiful Bill (HR.1):