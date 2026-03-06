Atención, contribuyentes: quiénes son elegibles para un reembolso de hasta 5000 dólares del IRS
La agencia impositiva tiene un crédito con una fracción reembolsable de miles de dólares por el Adoption Credit
- 3 minutos de lectura'
En su reciente visita al Congreso de Estados Unidos, el CEO del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) recordó que ciertos contribuyentes pueden obtener hasta 5000 dólares como parte reembolsable del Crédito por Adopción. Para acceder, los interesados deben cumplir con un límite de ingresos y otros requisitos.
El CEO del IRS recordó el reembolso del Crédito por Adopción
Frank Bisignano, designado como CEO de la agencia impositiva en octubre, visitó el Congreso, concretamente el Comité de Medios y Arbitrios (Ways and Means) de la Cámara de Representantes.
En su visita, el funcionario fue consultado por distintos temas, como el acuerdo entre el IRS y el ICE para compartir datos de migrantes. En un fragmento de su exposición, se refirió al denominado Adoption Credit, según informó Newsweek.
Sobre este crédito, recordó que desde el año fiscal 2025 tiene una porción reembolsable que puede significar un beneficio de hasta US$5000 para un contribuyente.
Qué es el Crédito por Adopción del IRS que ofrece un reembolso de hasta US$5000
De acuerdo con lo que explica el sitio web oficial de la agencia impositiva estadounidense, se trata de un crédito por los gastos relacionados con la adopción de un niño.
Según el IRS, se puede acceder al Adoption Credit por estos movimientos financieros generados durante el proceso de adopción:
- Tarifas de adopción
- Honorarios de abogados
- Costos judiciales
- Gastos de viaje, incluidas comidas y alojamiento, mientras esté fuera de casa.
- Otros gastos directamente relacionados o cuyo propósito principal sea la adopción legal.
A su vez, también se indica que el límite de gastos declarables para el año fiscal 2025 es de US$17.280 por cada menor elegible.
Dentro del crédito, existe una porción reembolsable que puede alcanzar el mencionado máximo de US$5000.
Además, quienes tengan ingresos destinados específicamente a la adopción mediante su empleo podrían no pagar impuestos sobre esos montos.
Para eso, se debe seguir un proceso particular que detalla la agencia en otro apartado.
Quiénes califican para el Adoption Credit del IRS
Junto con los detalles sobre las condiciones del crédito, su parte reembolsable y sus detalles, el IRS también especifica qué condiciones debe cumplir un contribuyente para ser elegible. Estos son los requisitos:
- Tener un Ingreso Bruto Ajustado menor a US$259.190 en 2025.
- Quienes superen ese umbral y estén por debajo de los US$299.189 pueden acceder a una versión reducida. Cualquier usuario por encima de ese tope ya no es elegible.
- Si el contribuyente está casado, debe presentar una declaración conjunta con su cónyuge, aunque existen excepciones a esta regla.
- Un usuario también podría ser elegible si es pareja de hecho registrada en un estado que permite la adopción por un segundo progenitor.
- Los hijos elegibles para el Crédito por Adopción son necesariamente menores de 18 años o mayores de esa edad que son física o mentalmente incapaces de cuidarse a sí mismos.
Por último, el IRS también asegura en su apartado que el Adoption Credit está disponible por igual para adopciones internacionales, nacionales, privadas o públicas.
Sin embargo, los requisitos y pasos a cumplir varían según si se trata de un hijo estadounidense o extranjero y otros factores.
