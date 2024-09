Es ecuatoriano, emigró a EE.UU. y consiguió trabajo en Microsoft, pero sufrió por su green card: “Hace que la vida sea horrible”

Andrés Pico tenía 17 años y acababa de terminar el colegio secundario en Ecuador cuando decidió que quería emigrar a Estados Unidos para estudiar la carrera de Ingeniería de Software. Determinado a cumplir su sueño, consiguió una beca en la Universidad del Sur de Florida, en Tampa, luego tramitó una visa para estudiante y, finalmente, se graduó. Ya recibido, consiguió una visa estadounidense que le permitió tener un empleo en Microsoft, compañía que lo ayudó a obtener la green card. “No pienso mudarme a ningún lado”, remarcó.

Andrés Pico consiguió una beca para estudiar en Florida y así obtuvo una visa de estudiante LinkedIn Andrés Pico

La llegada a EE.UU. y los estudios universitarios

Pico creció en Manta, un pequeño pueblo costero en Ecuador. Desde chico supo que su vocación estaba ligada a la tecnología. “Me interesé por las computadoras y la tecnología gracias a PlayStation. A veces, no podía terminar un juego porque el diálogo y las opciones estaban en inglés, así que me motivé mucho a aprender informática e inglés”, relató en una entrevista con Business Insider.

Cuando se graduó de la escuela secundaria, decidió seguir sus estudios en EE.UU. Sin embargo, el proceso no fue fácil. “Sabía que no podía asistir a la universidad en Estados Unidos sin una beca, así que comencé a investigar sobre becas y programas”, explicó. Así, consiguió ser admitido en la Universidad del Sur de Florida, en Tampa, donde recibió una beca para estudiantes latinoamericanos que le permitió obtener una visa de estudiante.

La green card permite vivir y trabajar en Estados Unidos iStock

Sin familia ni amigos cercanos en un país que no era el suyo, tuvo que aprender a moverse en un terreno desconocido. La Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos (SHPE, por sus siglas en inglés ) se convirtió en un apoyo fundamental: lo ayudó a adaptarse al sistema educativo estadounidense y le brindó una red de contactos clave para su desarrollo profesional.

Mientras estudiaba, realizó varias prácticas como ingeniero de software en empresas locales. “Si me hubiera centrado únicamente en el material escolar y no hubiera adquirido experiencia práctica, no estoy seguro de que hubiera podido encontrar un trabajo después de graduarme”, sostuvo.

Después de obtener su licenciatura, decidió continuar con una maestría en informática en Virginia Tech, donde también consiguió un empleo como ayudante de cátedra que cubrió toda su matrícula y le otorgó un salario semestral.

El trabajo en Microsoft y el proceso para obtener la green card

Tras recibirse de su maestría, Pico comenzó a buscar empleo en el sector tecnológico. “Debo haber solicitado más de 100 trabajos”, recordó. Recibió ofertas de empresas como Verizon, Deutsche Bank, Disney y Microsoft, pero optó por esta última porque era la más atractiva y además estaba dispuesta a patrocinar su visa.

Así, en 2018, comenzó a trabajar como ingeniero de software en Microsoft, en Seattle. Esa experiencia laboral fue posible gracias a un permiso de empleo temporal otorgado a estudiantes con visa F-1, que les permite trabajar durante un año tras la graduación. Luego, la compañía inició los trámites para que pudiera obtener una visa H-1B.

Los resultados de la lotería de visas 2025 se dieron a conocer el pasado 4 de mayo Freepik

“Solicité una tarjeta verde después de trabajar con mi visa H-1B durante un año. En ese momento, había vivido en los EE. UU. durante aproximadamente seis años”, especificó. Si bien el patrocinio de Microsoft cubrió los gastos legales del proceso para obtener su green card, indicó que fue un trámite complicado y estresante: “Hace que la vida sea bastante horrible”. Sin embargo, ese proceso terminó bien para él. Después de tres años de espera, en 2022, recibió su tarjeta de residencia permanente.

Un nuevo trabajo y los planes para el futuro

Tras obtener su green card, Pico decidió dar un giro a su carrera. Dejó su puesto en Microsoft para unirse a Starbucks, donde asumió el rol de gerente técnico de productos. Estuvo en ese puesto durante un año hasta que, en febrero de 2024, volvió a trabajar como ingeniero de software, aunque se mantuvo en la misma empresa.

Ahora, está feliz con la vida que forjó en este país. “Amo Estados Unidos, amo la ciudad en la que vivo y amo a su gente”, afirmó. Además, contó que realiza actividades de voluntariado para “hacer de este país un lugar mejor aportando valor”. Como muestra de su arraigo, Pico compró una casa en Seattle. “No tengo planes de mudarme a ningún otro lugar”, resalta.

LA NACION