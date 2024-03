Escuchar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó que a partir del 1° de abril de 2024, los centros de servicio de la agencia ya no aceptarán los Formularios I-129 que soliciten la clasificación H-1B o H-1B1 y no habrá periodo de gracia. Además, dio a conocer que el registro de este permiso de no inmigrante para trabajadores especializados comenzará en marzo.

En este mes, la agencia también lanzará la presentación en línea para el Formulario I-129 y el Formulario I-907, para los pedidos H-1B que no están sujetos a la cantidad máxima reglamentaria. Mientras que desde el primer día de abril, comenzará a aceptar presentaciones en línea de las peticiones H-1B sujetas a la cantidad máxima reglamentaria y los Formularios I-907 relacionados para los peticionarios cuyos registros fueron seleccionados.

A finales de marzo, proporcionarán las direcciones de presentación en localidades seguras para los formularios impresos, a través de una alerta web y de su página en el apartado de Direcciones para Presentación Directa del Formulario I-129.

¿Qué es la visa H-1B en Estados Unidos?

Esta categoría de visa no inmigrante se aplica a las personas que quieren prestar servicios en un campo especializado, servicios de gran mérito y aptitudes distinguidas para los proyectos de desarrollo o investigación cooperativa con el Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) o como modelo de alta costura o para publicidad con gran mérito o habilidad distinguida.

La clasificación de permisos H-1B tiene una cantidad máxima anual de 65.000 nuevas visas cada año fiscal.

Registro de visas H-1B: cuándo comienza

Para poder presentar un registro H-1B, primero se debe crear una cuenta en línea de Uscis. El periodo inicial para el año fiscal 2025 abrirá al mediodía, hora del este, del miércoles 6 de marzo de 2024 y finalizará al mediodía, hora del este, del viernes 22 de marzo. Los representantes y los registrantes deberán esperar hasta la fecha antes indicada para crear y completar los registros.

Proceso de registro H-1B: las fechas importantes

28 de febrero: los peticionarios y registrantes pueden empezar a crear su cuenta de registro H-1B al mediodía, hora del este.

6 de marzo: abre el periodo de registro H-1B al mediodía, hora del este.

22 de marzo: cierra el periodo de registro H-1B a las 17 hs, hora del este.

31 de marzo: la fecha final en que Uscis planifica notificar a los registrantes seleccionados.

1° de abril: la fecha en que se pueden presentar los pedidos H-1B sujetos a la cantidad máxima reglamentaria para el año fiscal 2025, basados en los registros seleccionados durante el periodo de selección inicial.

Los solicitantes que deseen presentar pedidos H-1B sujetos a la cantidad máxima reglamentaria, incluidos los beneficiarios elegibles a la exención por grado avanzado (posgrado), deben registrarse electrónicamente y luego pagar la tarifa de US$10 por cada beneficiario prospecto. Con el proceso en línea, se pretende simplificar el trámite y reducir el papeleo e intercambio de datos, así como proporcionar ahorros a los empleadores.

Tengo un registro duplicado en Uscis: ¿qué puedo hacer?

El 30 de enero de 2024, el Uscis anunció una regla final para fortalecer la integridad y reducir el posible fraude en el proceso de registro H-1B, con un sistema que disminuye el potencial de engañar al sitio y asegura que cada beneficiario tenga la misma oportunidad de ser seleccionado, independientemente del número de registros presentados en su nombre. Advierte que los registros que determinen que son duplicados no serán válidos.

La agencia indica que, si descubre que el interesado o su representante presentaron más de un registro para la misma persona y el período de registro inicial aún está abierto, se puede ir a la cuenta y eliminar el/los envío(s) hasta que solo quede uno. Sin embargo, no se reembolsará la tarifa. En caso de que el tiempo de registro ya esté cerrado, no se tendrá manera de corregir el error.

¿Cómo solicitar la visa H-1B? Así es el trámite

El programa de visas H-1B permite a las empresas y empleadores en EE.UU. contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas que requieren la aplicación teórica y práctica de una serie de conocimientos y una licenciatura universitaria o su equivalente en una especialidad.

Las vacantes están en sectores como: Arquitectura, Ingeniería, Matemáticas, Ciencias, Medicina y Salud, Educación, Contabilidad, Leyes, Teología y Artes.

Los peticionarios prospecto, conocidos como solicitantes de registro, y sus representantes autorizados, que buscan autorización para emplear trabajadores H-1B sujetos a la cantidad máxima reglamentaria, son quienes deben completar un proceso de registro que requiere información básica sobre cada trabajador solicitado.