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LA NACION

Es oficial: Estados Unidos confirma que suspende todas las citas para la visa americana en sus embajadas

El Departamento de Estado atribuyó la medida a una capacitación global de funcionarios consulares, sin precisar cuándo se reanudará el trámite normal

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Estados Unidos suspendió las citas de visa americana en embajadas y consulados de todo el mundo. Qué pasa con los trámites ya agendados y cuándo podrían reanudarse
Estados Unidos suspendió las citas de visa americana en embajadas y consulados de todo el mundo. Qué pasa con los trámites ya agendados y cuándo podrían reanudarseFreepik

El Departamento de Estado de Estados Unidos paralizó esta semana las citas para solicitar visas en embajadas y consulados de todo el mundo, en medio de la ofensiva migratoria que impulsa la Administración de Donald Trump. Un portavoz del organismo justificó el martes que se trata de una iniciativa de capacitación global dirigida a los funcionarios consulares, y que las citas de servicios de visado se ajustarán para permitir esa formación,

Qué significa la pausa para quienes ya tienen una entrevista agendada

La medida fue revelada primero por el Financial Times, que reportó que solicitantes de visa de inmigrante con entrevistas ya programadas recibieron correos electrónicos donde se les comunicó que sus citas serían reprogramadas, sin una nueva fecha inmediata.

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El Departamento de Estado no difundió un cronograma ni el alcance exacto de la capacitación. Según precisó, el objetivo declarado es que los cónsules puedan “descartar a aquellos solicitantes considerados susceptibles de depender de las prestaciones públicas estadounidenses” y evaluar cada solicitud “de manera exhaustiva y coherente”, de acuerdo con el comunicado del organismo.

Los solicitantes con citas ya asignadas —tanto de visas de inmigrante como de las categorías de turista, trabajo y estudio— fueron notificados de que su entrevista se reprogramará, pero el organismo no confirmó una fecha de reanudación del servicio.

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