Es oficial: la restricción que se aplicará a quienes tengan esta visa en su pasaporte durante el Mundial 2026

Las visas estadounidenses presentan distintos alcances y limitaciones según el propósito de la visita. Por ejemplo, un permiso de turista no permite realizar actividades comerciales o trabajar. En ese sentido, las autoridades advirtieron a influencers que no pueden crear contenido si no tienen la autorización para ello.

Visa de turista: qué actividad complicaría a los influencers durante el Mundial 2026

De acuerdo con la agencia EFE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) lanzó una advertencia a los creadores de contenido que ingresarán al territorio en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026: una visa de turista no les permite trabajar, aunque sea mediante redes sociales.

Los influencers necesitan de un visado de trabajo para grabar y generar contenido del Mundial en Estados Unidos Pexels

La razón es que el contenido estaría destinado a proporcionarles ingresos económicos, una de las restricciones que se consideran para las visas B-2, que solo permiten participar como aficionado en un evento deportivo, siempre que no se reciban remuneraciones por ello.

A pesar de que se espera que cientos de influencers viajen a las distintas sedes del Mundial en Estados Unidos, la CBP alertó a través de un correo electrónico enviado a EFE: “Las personas que ingresen bajo un programa de visitante y perciban ingresos de una fuente estadounidense estarán incumpliendo las condiciones de su estatus de admisión”.

La advertencia anterior se suma a la que hicieron diversos miembros del gabinete del presidente Donald Trump en mayo pasado, según la cual los visitantes no deben quedarse más tiempo del permitido por sus visas, informó NBC.

Qué visa podrían necesitar los influencers para crear contenido monetizado del Mundial 2026

La CBP recordó que trabajar para un medio de comunicación o visitar el país norteamericano con el propósito de crear contenido para redes sociales y generar ingresos se considera como trabajo, por lo que los influencers deben obtener una visa.

Una de las opciones, de acuerdo con la página del Departamento de Estado, es la visa O-1, que permite a personas destacadas en áreas como ciencias, artes, educación, negocios o deportes trabajar en su campo mientras se encuentran en Estados Unidos.

Para obtener el permiso es necesario contar con documentación que demuestre reconocimiento y prestigio nacional o internacional, pero no es requisito tener una oferta de trabajo específica en territorio estadounidense.

Para trabajar en Estados Unidos se requiere un tipo de visa especial

Multas, deportación y cancelación: sanciones para influencers que violen su visa en EE.UU.

De acuerdo con la firma legal Lafountain & Wollman, si se infringen las condiciones de la visa mientras una persona se encuentra en Estados Unidos, por ejemplo, trabajar sin el permiso correspondiente, como podría suceder en el caso de los influencers, estas son algunas de las posibles consecuencias:

Una advertencia o notificación por parte de las autoridades de inmigración.

Un procedimiento de deportación o expulsión.

La prohibición de reingresar al país norteamericano.

Cancelación de la visa y restricciones para obtener otra en el futuro.

En caso de infracciones graves, se puede calificar a la persona como inadmisible por algunos años o de manera permanente.

No obstante, de acuerdo con lo que el abogado especialista en inmigración Alex Gálvez le dijo a EFE, en el caso específico de los influencers, pueden argumentar que las redes sociales para las que generan contenido son de sus países de origen y que los pagos se realizan fuera de Estados Unidos.