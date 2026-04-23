Se viene el Mundial 2026 y crece el temor de los aficionados por viajar: la razón que los aleja de EE.UU.

A poco más de un mes para el inicio del Mundial 2026, los equipos se preparan para la máxima competencia de fútbol entre selecciones y los aficionados ultiman los detalles para viajar a Estados Unidos. En este escenario, algunos fanáticos expresaron el temor de llegar al territorio y enfrentarse a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la seguridad fronteriza, luego de un año con múltiples redadas, arrestos y deportaciones.

Por qué algunos fanáticos temen viajar a Estados Unidos para el Mundial 2026

La competencia internacional comenzará el 11 de junio en Estados Unidos y tendrá partidos en México y Canadá hasta su final, pactada para el domingo 19 de julio. Mientras que una gran parte de los fanáticos estará presente para ver a sus respectivas selecciones, un numeroso grupo aún duda concretar su viaje por el temor que le provocan las operaciones del ICE y la seguridad fronteriza.

Messi, Ronaldo, Mbappé y Vinícius juntos antes del Mundial

En diálogo con CNN, algunos aficionados manifestaron su preocupación por el perfilamiento racial y la posibilidad de que agentes federales revisen sus redes sociales o confisquen sus teléfonos en la frontera.

“En Sudáfrica y Brasil me sentí muy seguro porque había muchísima policía, ejército y seguridad, así que no tenía miedo de salir", expresó al respecto Steve Schwarzbach, quien ha asistido a todos los Mundiales desde 2006.

El desarrollador de software canadiense Omar Hassan, de 34 años, que tiene entradas para dos partidos en Boston y Nueva York, sopesa la posibilidad de vender los boletos y asistir solo a enfrentamientos en Toronto.

“Da miedo escuchar lo que está pasando en la frontera. Tengo amigos a los que obligaron a entregar sus contraseñas y les quitaron el teléfono", señaló. Hassan indicó que teme que lo detengan debido a que critica abiertamente las políticas de Trump en grupos de WhatsApp.

El director interino del ICE confirmó que la agencia participará de los operativos de seguridad durante el Mundial 2026 en EE.UU.

En cuanto a la participación de los funcionarios de inmigración, Todd Lyons, director interino del ICE, confirmó en una audiencia ante el Congreso que la agencia participará de los operativos de seguridad durante el torneo.

“Es una parte fundamental del dispositivo de seguridad general para la Copa Mundial. Estamos comprometidos con la seguridad de esa operación y con la seguridad de todos nuestros participantes y visitantes”, expresó, citado por The New York Times.

Asimismo, tres legisladores impulsan la “Save The World Cup Act”, un proyecto de ley que apunta a prohibir operativos del ICE en los estados que albergan partidos. En concreto, el proyecto H.R.7986 busca restringir el uso de fondos federales para la aplicación de leyes migratorias civiles durante el Mundial 2026.

Actualmente, se encuentra en la primera fase del proceso legislativo. Para convertirse en ley, aún debe pasar por las etapas de aprobación en la Cámara de Representantes, en el Senado, envío al Presidente y, finalmente, ser firmado.

Cómo las políticas migratorias de Trump impactan en los viajes al Mundial 2026

Otra situación que complica la asistencia a los partidos del Mundial es el veto migratorio del presidente Trump a 39 países (principalmente de África y de mayoría musulmana), que excluye directamente a grandes grupos de seguidores.

Hassan, cuyo primo vive en Dubái pero es ciudadano de Tanzania, uno de los países incluidos en una prohibición parcial de viaje, cree que tendrá dificultades para acceder al país norteamericano.

Esta medida llevó a personas con entradas, como Hassan, prefieran revender sus boletos o limitarse a los partidos en Canadá o México.

Pese al temor de los aficionados, la FIFA prevé una venta récord de entradas para el Mundial 2026 en EE.UU. Hector Vivas - FIFA - FIFA

A su vez, el torneo recibió críticas por ser un “Mundial para el 1%”, debido a los altísimos precios de las entradas y el transporte. Por ejemplo, en Nueva Jersey, las tarifas de tren para los aficionados han subido de 13 a 150 dólares.

“Creo que habrá mucha gente que quizá nunca ha ido a un partido de fútbol y que estará allí porque es como ir al Super Bowl o a una obra en Broadway. Y creo que, como consecuencia, será una audiencia mayoritariamente blanca. Estas cosas se hacen visibles en los Mundiales”, analizó al respecto el historiador y escritor de fútbol David Goldblatt.

Boicot al Mundial 2026 en Estados Unidos: qué prevé la FIFA sobre la asistencia

Como respuesta a las políticas migratorias de EE.UU., han surgido peticiones masivas y grupos en redes sociales que llaman a boicotear el torneo en suelo estadounidense.

Una solicitud en línea en Países Bajos que insta a la selección nacional a retirarse del torneo reunió más de 174 mil firmas. A su vez, en Facebook, un grupo titulado “Boycott FIFA World Cup 2026 in USA” tiene más de 25.800 miembros.

El video que subió FIFA a 100 días del inicio del Mundial

No obstante, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) prevé una numerosa afluencia de visitantes para el torneo. El 1° de abril, la entidad lanzó el último lote de entradas que se venderán por orden de llegada.

En el comunicado, la institución aseguró que espera superar el récord histórico de asistencia de 3,5 millones de entradas establecido durante el Mundial de 1994.