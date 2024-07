Es veterano de la Marina, fue a pedir su Real ID en Tennessee y le quitaron su licencia: “No eres ciudadano”

Escuchar

David O’Connor se encuentra atrapado en una telaraña burocrática. En junio, este hombre, de 77 años, fue a renovar su licencia de conducir a las oficinas del Centro de Servicio al Conductor del condado de McMinn, en Tennessee, pero en vez de una nueva credencial, lo que obtuvo fue un disgusto. El estado canceló su licencia y le dio una noticia que lo descolocó por completo: no podían renovar su registro porque no era ciudadano estadounidense. “Esto me dejó sin palabras”, contó.

El hombre, veterano de la Marina de EE.UU., no sale de su asombro. Condujo vehículos comerciales en EE.UU. durante los últimos 61 años y tuvo licencias de conducir en Nueva York, New Hampshire y Vermont. Hace ocho años se mudó a Tennessee y también obtuvo su licencia sin problemas, relató al ser entrevistado por el News Channel 5 de Nashville.

Por qué le quitaron la licencia de conducir

“Me dijeron que no debería haber tenido la licencia en primer lugar, porque no podía demostrar que era ciudadano estadounidense”, agregó. Desde entonces, el estado de Tennessee le quitó su registro y ya no puede manejar.

Para recuperar su licencia, O’ Connor tiene que probar que es ciudadano de Estados Unidos. Algo que, explica, puede hacer con facilidad porque “en mis documentos dice que soy ciudadano estadounidense”. Sin embargo, las cosas no le están resultando sencillas y los trámites para obtener su nueva licencia están trabados.

La razón que complicó los trámites

El principal problema es que O’Connor solicitó una Real ID, que es similar a una licencia de conducir, pero que requiere de mayor documentación para que las personas demuestren su identidad que una licencia estándar.

Al hacer su solicitud, el veterano de la Marina presentó su certificado de nacimiento canadiense. Sucede que David, es hijo de ciudadanos estadounidenses, pero nació en el país vecino. Como sus padres eran estadounidenses, algo que consta en su documentación, la ley establece que O’Connor también es ciudadano estadounidense.

Pese ello, los empleados del Centro de Servicio al Conductor del condado de McMinn, se negaron a darle la identificación Real ID y también revocaron su licencia de conducir, cuestionando tanto su ciudadanía como su certificado de nacimiento.“Dijeron: ‘No, eso no sirve de nada. No deberíamos haberte dado la licencia en primer lugar’”, recuerda.

A raíz de esta situación, O’Connor tiene cada vez más problemas: no puede conducir y, hasta que le vuelvan a reconocer su ciudadanía, no puede viajar en avión ni tampoco votar, algo que hizo “todos los años” sin problemas.

El veterano está abatido por su situación. “Es como si tu país no te quisiera. He intentado hacer las cosas bien toda mi vida. Y ahora es como si no fuera nada”, se lamenta.

Qué documentos se requieren para obtener la Real ID

La Real ID en Estados Unidos será un requisito obligatorio a partir del 7 de mayo de 2025, si se la quiere usar como identificación para abordar aviones comerciales regulados por el gobierno federal o acceder a ciertas instalaciones federales. De acuerdo con la legislación, este documento estableció estándares mínimos de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de EE.UU. explica que todas las entidades, el Distrito de Columbia y los cinco territorios cumplen con la Ley Real ID, aprobada por el Congreso en 2005, y emiten licencias de conducir e identificaciones conforme a las reglas. Sin embargo, cada estado puede imponer requisitos adicionales para obtenerla.

Algunos de los documentos que pueden solicitarles a los interesados en obtener la Real ID son:

Una prueba de presencia legal, como: pasaporte estadounidense/tarjeta de pasaporte estadounidense o certificado de nacimiento de EE.UU.

Prueba de identidad, como: licencia de conducir/identificación actual, registro/título de vehículo, certificado/licencia de matrimonio, identificación militar/identificación de dependiente o registro escolar, certificado o expediente académico/formulario de aviso de intención de escuela en el hogar.

Número de Seguro Social: tarjeta de Seguro Social (SSN), formulario de impuestos W-2, formulario de impuestos 1099 o un recibo de pago (con nombre y número de seguro social completo).

Prueba de residencia: una factura de servicios públicos: gas, agua, electricidad; el contrato de arrendamiento, contrato de alquiler o estado de cuenta de hipoteca vigente o la declaración de impuestos estatales o federales que tenga menos de un año.

