Green card holders: el cambio del Uscis que podría complicar el paso final hacia la ciudadanía de EE.UU.

Los residentes permanentes de Estados Unidos podrían enfrentar un incremento considerable en el costo del trámite para convertirse en ciudadanos estadounidenses. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) presentó una propuesta regulatoria que modifica las tarifas vinculadas al proceso de naturalización y establece un nuevo esquema de financiamiento para estos procedimientos.

Aumento de tarifas para la naturalización

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) compartió la iniciativa este 23 de junio en el Registro Federal y plantea que quienes soliciten beneficios migratorios asuman el costo total de los servicios que reciben. Según el organismo, el objetivo es reducir la dependencia de subsidios internos y garantizar recursos para las tareas de evaluación y control.

El cambio principal busca que los solicitantes cubran el costo total de la adjudicación Uscis

De aprobarse, la medida impactará especialmente en los titulares de green card que buscan acceder a la ciudadanía, ya que también contempla la eliminación de mecanismos de alivio económico que actualmente permiten reducir o eximir el pago de determinadas solicitudes.

Uno de los cambios más relevantes se relaciona con el formulario N-400 utilizado para iniciar el proceso de naturalización. La propuesta establece que las solicitudes presentadas en papel pasarían de costar US$760 a US$1330.

Para quienes realicen el trámite de manera electrónica, la tarifa aumentaría de US$710 a US$1280. Aunque se mantendría una diferencia de US$50 a favor de las presentaciones en línea, el costo final sería significativamente mayor en ambos casos.

También se prevé una suba para el formulario N-336, utilizado para solicitar una revisión cuando una petición de ciudadanía es rechazada. En este caso, el valor ascendería a US$1475 para presentaciones físicas y a US$1425 para trámites digitales.

La propuesta de Uscis encarece el camino a la ciudadanía estadounidense para titulares de green card Imagen ilustrativa generado con IA

Fin de los descuentos y exenciones para algunos solicitantes

La propuesta elimina una herramienta que actualmente beneficia a familias con ingresos limitados. Se trata de la tarifa reducida del formulario N-400, disponible para determinados solicitantes cuyos ingresos familiares se ubican dentro de parámetros establecidos por las guías federales de pobreza.

El DHS plantea eliminar esa posibilidad y exigir el pago completo de la tarifa en todos los casos. Además, la iniciativa propone terminar con las exenciones de pago para los formularios N-400 y N-336. Esto significa que las personas que hoy pueden realizar estos trámites sin costo dejarían de contar con esa alternativa si la normativa entra en vigor.

Los miembros y exmiembros de las fuerzas armadas calificados seguirían estando exentos del pago de tarifas para la naturalización Fotomontaje realizado con IA

Los argumentos del gobierno para justificar la medida

El DHS sostiene que la estructura actual obliga a financiar parte de los costos de naturalización mediante ingresos provenientes de otros trámites migratorios. Según el organismo, esto genera un esquema de subsidios cruzados que busca corregirse con el nuevo modelo tarifario.

La propuesta también señala que la evaluación de solicitudes de ciudadanía requiere recursos crecientes debido a la implementación de verificaciones más amplias de antecedentes, investigaciones adicionales y entrevistas más extensas. Estas tareas incrementarían el costo operativo asociado a cada expediente.

Otro de los argumentos expuestos es que la revisión de solicitudes de exención de pago demanda tiempo y personal administrativo. El gobierno considera que eliminar ese proceso permitiría destinar recursos a otras áreas relacionadas con la adjudicación de beneficios migratorios.

Consulta pública antes de una decisión final

La modificación aún no ha sido adoptada de manera definitiva. El proyecto se encuentra en etapa de revisión pública, por lo que ciudadanos, organizaciones y otros interesados podrán presentar observaciones y comentarios hasta el 24 de agosto.

Una vez concluido ese período, el gobierno evaluará las opiniones recibidas antes de determinar si implementa los cambios propuestos. Mientras tanto, las tarifas actuales y los programas de reducción o exención continúan vigentes.