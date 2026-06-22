Ciudadanía más cara: la nueva tarifa del Uscis que afectará a migrantes que se quieran naturalizar

La administración de Donald Trump considera aumentar en 570 dólares la tarifa que pagan los inmigrantes legales que buscan la ciudadanía estadounidense ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). La propuesta vuelve más costoso el proceso para titulares de green card que quieran naturalizarse.

Ciudadanía estadounidense: cuánto subiría el formulario N-400 del Uscis

El nuevo esquema publicado en el Federal Register busca elevar el costo del formulario N-400, la vía principal para pedir la naturalización. En las presentaciones en papel, el monto pasaría de US$760 a US$1330, mientras que en los trámites en línea subiría de US$710 a US$1280. El ajuste equivale a un incremento cercano al 75% en la modalidad impresa y al 80% en la digital.

El trámite en papel y la presentación digital subirían cerca de 75% y 80%, respectivamente Fotomontaje realizado con IA

El plan también encarecería el formulario N-336, que se utiliza cuando Uscis rechaza una solicitud de naturalización y el interesado pide una audiencia para revisar esa decisión. En ese trámite, la tarifa en papel pasaría de US$830 a US$1475, y la presentación digital subiría de US$780 a US$1425.

Uscis y DHS: cómo se financiaría la naturalización con la nueva tarifa

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) plantea que los solicitantes cubran el costo total de adjudicación de los casos. La regla apunta a un modelo de “costo total” y traslada una mayor parte del financiamiento operativo de Uscis a quienes presentan los formularios.

El organismo explicó que el alza busca financiar por completo la revisión de expedientes de ciudadanía, en especial por los controles adicionales aplicados bajo la administración Trump.

La agencia señaló que gobiernos anteriores mantuvieron los valores de naturalización relativamente bajos para “promover la ciudadanía y la integración”. Sin embargo, el DHS afirmó que ya no considera que esos pedidos deban tener precios menores “a expensas potenciales de otros beneficios migratorios”.

Los miembros actuales y retirados de las Fuerzas Armadas conservarían la exención de pago Fotomontaje realizado con IA

Exenciones y tarifa reducida: qué beneficios eliminaría la propuesta del DHS

La medida quitaría las exenciones de pago para los casos de ciudadanía. Además, eliminaría la tarifa reducida para inmigrantes cuyos ingresos familiares estén en el 400% o menos de la línea federal de pobreza.

En la actualidad, algunos solicitantes pueden pedir alivios por ingresos, beneficios públicos o dificultades económicas. Newsweek señaló que ciertos casos acceden a un costo reducido de US$380, pero esa opción desaparecería para el formulario N-400 si la regla avanza.

El DHS argumentó que ese cambio mejoraría la eficiencia y reduciría el uso indebido del sistema. La agencia sostuvo que las presentaciones gratuitas o de bajo costo pueden incentivar a personas que saben o sospechan que no cumplen los requisitos a iniciar un trámite. Una excepción seguiría vigente. Los miembros actuales y anteriores de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos conservarían la exención de pago para pedir la ciudadanía, conforme a la ley.

Nueva tarifa de ciudadanía: cuándo podría aplicarse tras los comentarios públicos

La medida todavía no está vigente. El DHS la publicó como una propuesta normativa, por lo que debe atravesar más pasos dentro del proceso federal de elaboración de reglas. El público tendrá 60 días para presentar comentarios a favor o en contra de los cambios. Después de ese período, el DHS revisará las observaciones y podrá modificar la política antes de emitir una regla final.

Titulares de green card: cómo impactaría el aumento para naturalizarse

Doug Rand, exfuncionario sénior de Uscis durante la administración de Joe Biden, cuestionó la justificación del aumento. En declaraciones a CBS News, afirmó que “la única explicación creíble” es que la administración Trump busca crear más barreras para inmigrantes legales.

Adam Klein, exfuncionario del DHS y cofundador de Globali.ai, dijo a Newsweek que la propuesta representa “un cambio significativo” en el costo de convertirse en ciudadano estadounidense. También advirtió que un incremento sustancial puede volver la ciudadanía menos accesible para personas con ingresos modestos.

Klein señaló que Uscis explica que los nuevos ingresos se destinarían sobre todo a más controles, investigaciones, personal e infraestructura. Sin embargo, sostuvo que no queda claro qué servicios adicionales recibirían los solicitantes a cambio.