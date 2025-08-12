Cómo presentar el Formulario N-400 para aplicar a la ciudadanía estadounidense este 2025

El Formulario N-400, Solicitud de Naturalización se presenta ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) para iniciar el proceso de convertirse en ciudadano estadounidense. En este 2025, esta es la forma de presentar el trámite para evitar rechazos.

Ciudadanía 2025: presentar el Formulario N-400 en línea

La Solicitud de Naturalización se puede enviar 90 días calendario antes de que el peticionario complete el requisito de residencia continua, si la elegibilidad está basada en ser residente permanente por al menos cinco años o por al menos tres años, cuando el beneficiario está casado con un ciudadano estadounidense.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) se encarga de procesar el trámite de naturalización Freepik

Por lo general, hay dos opciones para presentar el Formulario N-400 ante Uscis: en línea o por correo postal (en formato impreso).

En línea: es necesario crear una cuenta en el sitio de la agencia. Esta es la forma que recomienda la agencia, debido a que permite hacer los pagos vía web, verificar el estatus del caso, recibir notificaciones, responder a los pedidos de evidencia, y administrar la información de contacto, incluida la actualización de dirección.

¿Cómo enviar la solicitud de ciudadanía en EE.UU. por correo?

La agencia indica que si se va a solicitar una reducción de tarifa o exención de pago de tarifas no es posible hacer el trámite en línea, y se debe enviar el formato impreso, junto con la solicitud de exención apropiada y la evidencia requerida.

Por correo postal: si se imprime y completa el formulario para enviarlo por correspondencia, el beneficiario debe asegurarse de que la fecha de edición y los números de las páginas están visibles en la parte inferior de todas las hojas y que todas sean de la misma publicación.

“Si falta alguna de las páginas del formulario o las páginas son de ediciones diferentes, podríamos rechazar su solicitud”, advierte la agencia.

El Uscis explica que al presentar el Formulario N-400 en formato impreso, enviará una Notificación de Aceptación de Cuenta con instrucciones de cómo crear un usuario en línea para verificar y administrar el caso. Sin embargo, procesará el trámite aunque no se tenga la cuenta digital.

El Uscis recomienda realizar el trámite en línea: todos los formularios están en su sitio web oficial Uscis

Para aquellos opten por llevar su caso por correo, la agencia continuará con el envío de las notificaciones en esa modalidad.

Para saber a qué oficina de la agencia de inmigración enviar el paquete del trámite, es necesario verificar la página Direcciones para Presentación Directa del Formulario N-400, debido a que el lugar de procesamiento depende del estado de residencia del peticionario.

El Uscis señala: “Solicitudes que no sean presentadas en la dirección correcta podrían experimentar demoras en el procesamiento”.

El Uscis advierte sobre enviar los formularios a la dirección correcta indicada en la página web de la solicitud Freepik

Al presentar el formato por correo, se puede pagar la tarifa con giro postal, cheque personal, cheque de cajero, o tarjeta de crédito a través del Formulario G-1450, Autorización de Transacciones con Tarjetas de Crédito. El cheque se envía a nombre del U.S. Department of Homeland Security.

Al respecto, el organismo precisa: “Cuando envía un pago, usted acepta pagar por un servicio del gobierno. Las tarifas de presentación son finales y no reembolsables, independientemente de cualquier acción que tomemos en su solicitud o petición o si retira su solicitud”.

¿Cuánto debo pagar por el proceso de ciudadanía en 2025?

El costo para presentar la solicitud de naturalización varía según el método elegido:

Solicitud en línea : US$710

: US$710 Solicitud en formato impreso: US$760

Estos montos incluyen la tarifa de procesamiento y el costo del examen biométrico necesario para completar el trámite.