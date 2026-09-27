La advertencia del Uscis por la carga pública: “Los extranjeros que solicitan el ajuste de estatus están sujetos”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) actualizó sus directrices para evaluar la inadmisibilidad de los solicitantes de residencia permanente. Las normas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) entraron en vigor el 18 de septiembre y regulan la autosuficiencia financiera en el país a través de la determinación de la carga pública.

Qué dijo el Uscis sobre la carga pública y extranjeros que solicitan ajuste de estatus

El organismo federal fijó el alcance general de la norma para las peticiones de residencia legal dentro del país. Sobre esta exigencia, la autoridad afirmó en su sitio web:

“Todos los extranjeros que solicitan el ajuste de estatus a residente permanente legal están sujetos al motivo de inadmisibilidad por carga pública, a menos que soliciten en una categoría migratoria exenta”.

El Uscis aseguró que todo extranjero que solicite el ajuste de estatus a residencia permanente será analizado por la regla de la carga pública, a excepción de las categorías exentas Imagen creada con IA

La normativa del organismo abarca a la mayoría de las peticiones familiares y laborales. La lista de categorías sujetas a la regla comprende a estos grupos:

Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses.

Hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses y sus hijos.

Cónyuges, hijos e hijas solteros de residentes permanentes.

Hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses y sus familias.

Hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses.

Prometidos y prometidas de ciudadanos estadounidenses.

Viudas o viudos de ciudadanos estadounidenses.

Trabajadores prioritarios, profesionales avanzados e inversores.

Inmigrantes de visa de diversidad y trabajadores religiosos.

Los solicitantes incluidos en esta nómina deben demostrar su independencia económica antes de recibir la aprobación. Las leyes eximen únicamente a categorías especiales como refugiados, asilados y víctimas de delitos.

Qué es la regla de la carga pública y cómo se determina la inadmisibilidad

La regla de la carga pública identifica a las personas con alta probabilidad de depender de la asistencia financiera del gobierno .

. En caso de que la autoridad considere que el solicitante no puede garantizar su autosuficiencia, será inadmisible.

Para determinarlo, los oficiales evalúan cinco factores legales que incluyen edad, salud, estado familiar, recursos económicos y educación del solicitante.

Asimismo, los funcionarios examinan el Formulario I-864 de declaración jurada de apoyo que firma un patrocinador financiero.

En este documento, el patrocinador asume la obligación de utilizar sus recursos propios para respaldar al inmigrante.

El abogado de inmigración Angel Leal explica en qué consiste el cambio de la carga pública para solicitudes de green card ante el Uscis

El análisis oficial abarca la recepción de ayudas públicas sujetas a verificación de recursos en dos períodos. Para los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre, la agencia examina solo dinero en efectivo para ingresos e institucionalización.

En cambio, para las ayudas recibidas desde esa fecha, el organismo evalúa todos los apoyos. Esta revisión incluye asistencia para vivienda, cupones de alimentos y ayuda universitaria dentro del expediente.

Qué son los bonos de carga pública y cómo funcionan en el trámite

Los bonos de carga pública son una garantía que permite a un solicitante inadmisible obtener la residencia .

. Este mecanismo funciona a través de un pago en efectivo o una fianza ante el organismo para asegurar que el extranjero no dependerá del Estado.

Un funcionario de la agencia puede ofrecer esta opción si el inmigrante resulta inadmisible solo por carga pública.

El oficial calcula el monto económico del bono sobre la base de las ayudas estatales previsibles para los siguientes cinco años.

El Formulario I-945 solo puede presentarse cuando Uscis autoriza previamente una fianza por carga pública Fotomontaje realizado con IA

El solicitante entrega la garantía económica mediante el Formulario I-945 de fianza de carga pública ante la autoridad. El trámite requiere un depósito directo o la intermediación de una compañía de fianzas certificada por el Tesoro.

Los extranjeros solo presentan este formulario si reciben una Notificación de Intención de Denegación emitida por la agencia.

Si la autoridad acepta la fianza, el organismo aprueba el ajuste de estatus y otorga la residencia permanente legal.