Actualizaciones del Uscis: TPS, carga pública y residencia permanente a partir de octubre 2026

Las personas que realizan trámites migratorios en Estados Unidos enfrentarán cambios vinculados con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), la evaluación de carga pública y la disponibilidad de visas para obtener la residencia permanente en octubre. Las modificaciones se encuentran relacionadas con nuevas disposiciones implementadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Qué ocurrirá con el TPS de Venezuela y El Salvador en octubre

La situación del TPS venezolano experimentó distintos cambios y algunos beneficiarios aún mantienen la protección.

El Uscis informó sobre la cancelación de la designación de TPS para múltiples naciones, entre las que se encuentran Etiopía, Somalia y Siria Fotomontaje realizado con IA

De acuerdo con lo que informaron las autoridades, el panorama para estos migrantes indica que:

El Departamento de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés) determinó que el país latino ya no reunía las condiciones para continuar con la designación de 2023 y la Corte Suprema autorizó su cancelación con efecto inmediato el 3 de octubre de 2025.

( , por sus siglas en inglés) determinó que el país latino ya no reunía las condiciones para continuar con la y la con efecto inmediato el 3 de octubre de 2025. La designación de 2021, por su parte, terminó el 7 de noviembre de ese mismo año.

Sin embargo, existe una disposición relacionada con determinados permisos de trabajo. Los beneficiarios bajo la designación de 2023 que recibieron un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) el 5 de febrero de 2025 o antes y cuya tarjeta indica como vencimiento el 2 de octubre de 2026 conservan la autorización hasta esa fecha.

Para El Salvador, el Uscis indicó que se publicará un comunicado sobre su programa en el momento oportuno. “Hasta que se haga dicho anuncio, los salvadoreños presentes en EE.UU. bajo el TPS mantienen su protección, incluida la autorización de empleo”, señaló la agencia en su sitio web.

La nueva regla de carga pública del Uscis para la green card sigue vigente

Uno de los cambios centrales corresponde a la normativa sobre carga pública, que comenzó a regir el 18 de septiembre. Desde esa fecha, las solicitudes de ajuste de estatus presentadas electrónicamente o con sello postal posterior deben ser analizadas bajo la nueva regulación.

El análisis debe considerar la totalidad de las circunstancias de cada solicitante. Entre los elementos que los funcionarios deben revisar figuran:

Edad

Salud

Situación familiar

Activos

Recursos económicos

Situación financiera

Educación

Habilidades

El abogado de inmigración Angel Leal explica en qué consiste el cambio de la carga pública para solicitudes de green card ante el Uscis

La normativa establece que un único factor, por sí solo, no puede determinar que una persona sea inadmisible por carga pública. La excepción señalada corresponde a la ausencia de una Declaración Jurada de Patrocinio Económico suficiente, mediante el formulario I-864 o I-864EZ, cuando la ley exige ese documento.

También se mantienen las categorías que están exentas por disposición legal, entre ellas refugiados, asilados, beneficiarios del TPS y determinadas víctimas de delitos. Algunas otras pueden solicitar un perdón o exención.

La nueva regulación contempla además un mecanismo de fianzas para quienes sean considerados inadmisibles únicamente por carga pública. El Uscis establece criterios para determinar el monto, mantener la fianza, considerar un incumplimiento y proceder a su cancelación.

Residencia permanente: las nuevas cuotas de visas para octubre

El 1° de octubre comienza el año fiscal 2027 del gobierno estadounidense. Para los solicitantes de residencia permanente, el inicio de este nuevo período implica la renovación de los límites anuales establecidos para las visas familiares y laborales.

Cómo presentar el formulario del Uscis para la green card en línea

La disponibilidad de nuevos cupos puede permitir modificaciones en las fechas de prioridad y en categorías que durante el año fiscal anterior sufrieron retrocesos, congelamientos o quedaron sin disponibilidad por agotamiento de las cuotas.

Además, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) debe publicar el boletín de visas de octubre. El documento incluirá las fechas de acción final y para presentar solicitudes.

El Uscis determinará cuál de las dos tablas deberán utilizar las personas que presenten el formulario I-485 dentro de EE.UU.

El boletín de visas de septiembre reflejó la etapa final del año fiscal 2026. El límite anual fue de 226 mil documentos para las categorías familiares y de 186.317 para las basadas en empleo.

El límite general por país se situó en 7% del total combinado, equivalente a 28.862, con posibilidad de ampliación mediante remanentes. En las categorías laborales, la disponibilidad fue:

EB-1 : se mantuvo “Current” (C) para la mayoría de los países, con fechas de corte para China (1° de julio de 2023) e India (15 de octubre de 2022).

: se mantuvo para la mayoría de los países, con fechas de corte para China (1° de julio de 2023) e India (15 de octubre de 2022). EB-2 : disponible para la mayoría de las áreas geográficas, pero declarada no disponible (“U”) para India y con corte al 1° de septiembre de 2021 para China.

: disponible para la mayoría de las áreas geográficas, pero declarada y con corte al 1° de septiembre de 2021 para China. EB-3 : mantuvo fecha de acción final del 1° de septiembre de 2024 para el resto del mundo y México, 1° de agosto de 2023 para Filipinas, 1° de enero de 2022 para China y 1° de enero de 2014 para India.

: mantuvo fecha de acción final del 1° de septiembre de 2024 para el resto del mundo y México, 1° de agosto de 2023 para Filipinas, 1° de enero de 2022 para China y 1° de enero de 2014 para India. EB-4 : fijó su fecha límite de procesamiento en el 15 de diciembre de 2022 para todas las áreas .

: fijó su fecha límite de procesamiento en el 15 de diciembre de 2022 para . EB-5: la categoría general (Unreserved) estuvo congelada para China (1° de diciembre de 2016) y no disponible (“U”) para India, mientras que las categorías reservadas permanecieron “Current” (C).

En las categorías familiares continuaron las esperas para F1, F2B, F3 y F4, especialmente en países con alta demanda. La F2A presentó una fecha de acción final para la mayoría de los países, mientras los periodos para presentar solicitudes permanecieron como “current”.

Finalmente, el programa de visas de diversidad DV-2026 contó con un límite ajustado de aproximadamente 52.101 documentos. Para quienes fueron seleccionados, el derecho a recibir el permiso o ajustar el estatus vence el 30 de septiembre.