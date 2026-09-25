El aviso del Uscis sobre el Formulario I-945 de carga pública para aplicantes de residencia permanente

El Formulario I-945 de carga pública tiene desde el 18 de septiembre una nueva edición y un cambio en las oficinas que reciben las presentaciones por correo. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) estableció que los solicitantes deben enviar el documento al destino correspondiente según su lugar de residencia.

Formulario I-945: qué cambió en los envíos del Uscis

El principal aviso publicado por el Uscis establece que quienes presenten el I-945 por correo ya no deben dirigirlo a la oficina de Montclair, California. Desde el 18 de septiembre, el lugar de envío depende del estado o territorio en el que vive cada persona.

El Formulario I-945 solo puede presentarse cuando Uscis autoriza previamente una fianza por carga pública Fotomontaje realizado con IA

El organismo dispuso un período de gracia de 30 días para el cambio. La sede de Montclair todavía únicamente aceptará documentos que tengan matasellos del 19 de octubre o una fecha anterior.

Formulario I-945: las nuevas Lockbox de Dallas, Phoenix y Chicago

La actualización distribuye las presentaciones entre tres destinos. Para la oficina del Uscis en Dallas, corresponden:

Georgia

Mississippi

Texas

Virginia

West Virginia

La caja segura del Uscis en Phoenix recibe los formularios de residentes de:

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

Colorado

Hawái

Idaho

Kansas

Kentucky

Louisiana

Montana

Nebraska

Nevada

Nuevo México

Nueva York

Dakota del Norte

Oklahoma

Oregon

Dakota del Sur

Tennessee

Utah

Washington

Wyoming

La oficina de procesamiento del Uscis en Chicago corresponde a:

Samoa Americana

Fuerzas Armadas – América

Fuerzas Armadas de Europa

Fuerzas Armadas del Pacífico

California

Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte

Connecticut

Delaware

Distrito de Columbia

Florida

Guam

Illinois

Indiana

Iowa

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Micronesia

Minnesota

Missouri

Nuevo Hampshire

Nueva Jersey

Carolina del Norte

Ohio

Palaos

Pensilvania

Puerto Rico

Rhode Island

Carolina del Sur

Islas Vírgenes de Estados Unidos

Vermont

Wisconsin

Quiénes pueden presentar el Formulario I-945 por carga pública

El documento se utiliza cuando una persona que solicita un ajuste de estatus fue considerada inadmisible por motivos de carga pública bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), sección 212(a)(4), pero cumple con los demás requisitos de admisión.

En esos casos, el extranjero puede ser admitido, a discreción del secretario de Seguridad Nacional, después de depositar una fianza adecuada. Esta funciona como garantía del cumplimiento de sus obligaciones financieras ante el gobierno estadounidense.

Formulario I-945: los requisitos que pueden causar un rechazo

Además de la presentación en la oficina correspondiente, existen otros requisitos que condicionan la aceptación del I-945. Al momento de realizar el trámite, el solicitante debe:

Incluir una copia de la comunicación del Uscis que le indica que debe presentar el formulario.

Presentar la cantidad especificada en esa comunicación para el efectivo o la fianza requerida.

Montclair solo mantiene una recepción transitoria para formularios con matasellos de hasta el 19 de octubre de 2026 Fotomontaje realizado con IA

Si falta la notificación o el monto indicado, el organismo rechazará el I-945. También existe una condición vinculada con la edición utilizada. La versión vigente tiene fecha del 18 de septiembre de 2026. Cuando se completa, imprime y envía por correo:

La fecha de edición debe permanecer visible en la parte inferior.

Los números de página tienen que aparecer en todas las hojas.

Todas las páginas deben pertenecer a la misma edición.

Es importante destacar que la falta de una hoja o la inclusión de una página correspondiente a otra versión puede provocar que el organismo rechace la presentación. A su vez, entre sus consejos para completar el trámite, el Uscis incluye otra advertencia: “No olvide firmar el formulario. Rechazaremos cualquier formulario sin firmar”.