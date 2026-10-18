La regla final del Uscis sobre la visa de inmigrante basada en empleo que entra en vigor el 30 de noviembre

La visa de inmigrante EB-5, destinada a extranjeros que invierten en negocios de Estados Unidos, tendrá nuevas tarifas de presentación desde el 30 de noviembre de 2026. La regla final del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) modifica los costos de la green card para inversores y fija cargos para solicitudes individuales, centros regionales y determinados trámites de residencia permanente.

Qué establece la regla final del Uscis para la visa EB-5

Según la regla final publicada en el Federal Register, las solicitudes, peticiones y otros pedidos con matasellos del 30 de noviembre de 2026 o posterior deberán presentarse con los nuevos valores.

deberán presentarse con los nuevos valores. El documento oficial, difundido el 30 de septiembre, modifica los aranceles de la quinta preferencia de inmigración basada en empleo (EB-5).

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

Uno de los principales cambios afecta al Formulario I-526, utilizado por inversores independientes. Su costo pasará de US$3675 a US$7615.

Para quienes participan mediante centros regionales, la presentación inicial del Formulario I-526E tendrá una tarifa de US$7850, a la que se sumará un cargo de US$1100 destinado al Fondo de Integridad EB-5.

El nuevo esquema también establece un cargo tecnológico de US$75, que ya está incluido en las tarifas finales del I-526 y de la presentación inicial del I-526E.

El dinero tendrá como destino las mejoras de los sistemas informáticos que utiliza la agencia para administrar las peticiones.

De acuerdo con Bloomberg Law, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) redujo algunos importes respecto de su propuesta original de octubre de 2025.

En ese proyecto, el organismo planteó un arancel de US$9625 para el I-526, pero la versión definitiva estableció un monto menor.

Las nuevas tarifas de los formularios EB-5 desde noviembre

La actualización de tarifas para los inmigrantes inversores también comprende solicitudes de centros regionales y trámites posteriores a la obtención de la residencia. Entre los valores que fijó la normativa figuran:

Formulario I-829: US$5000 para solicitar la eliminación de las condiciones sobre la residencia permanente.

US$5000 para solicitar la eliminación de las condiciones sobre la residencia permanente. Formulario I-956: US$44.115 para la designación inicial de un centro regional y US$9835 para modificar una designación existente.

US$44.115 para la designación inicial de un centro regional y US$9835 para modificar una designación existente. Formulario I-956F: US$42.675 para solicitar la aprobación de una inversión en una empresa comercial.

US$42.675 para solicitar la aprobación de una inversión en una empresa comercial. Formulario I-956G: US$2165 para la declaración anual de centros regionales.

US$2165 para la declaración anual de centros regionales. Formulario I-956H: US$65 para las personas vinculadas con el programa de centros regionales.

US$65 para las personas vinculadas con el programa de centros regionales. Formulario I-956K: US$2165 para el registro de promotores directos y terceros.

El Uscis fijó en US$7615 la nueva tarifa del Formulario I-526 para inversores independientes Imagen creada con IA

La disposición también incorpora el Formulario I-527, destinado a determinados inversores que presentaron peticiones I-526 antes de la reforma de 2022.

Este trámite, que permite modificar una solicitud para conservar la elegibilidad ante la cancelación de un centro regional o la inhabilitación de determinadas entidades asociadas con la inversión, tendrá una tarifa de US$10.330.

Por qué el Uscis modifica los costos del programa EB-5

En un comunicado, el Uscis explicó que los ajustes buscan financiar el funcionamiento del programa, cumplir los objetivos legales de procesamiento y reforzar las medidas de prevención del fraude.

El Uscis dispuso cambios en las tarifas de esta visa Uscis

El programa EB-5 nació en 1990 con el objetivo de promover el crecimiento económico mediante inversiones extranjeras y generación de empleo.

Actualmente, exige una inversión general mínima de US$1,05 millones, aunque contempla un umbral de US$800.000 para proyectos en determinadas zonas o iniciativas de infraestructura.

Además, requiere la creación de al menos diez puestos de trabajo a tiempo completo. La Ley de Reforma e Integridad EB-5 de 2022 ordenó realizar un estudio específico sobre los costos del programa y estableció controles adicionales, auditorías, visitas a instalaciones y verificaciones sobre el cumplimiento de los requisitos.

El análisis actualizado del DHS estimó un costo anual de aproximadamente US$105 millones para el programa. Con las tarifas anteriores, la recaudación proyectada alcanzaba US$56,6 millones, lo que dejaba una diferencia de US$48,4 millones.

La agencia calculó que la nueva estructura afectará unas 16.600 presentaciones por año. Para los formularios existentes, el incremento promedio ponderado será del 70,7%, equivalente a aproximadamente US$2945,90 adicionales por presentación.

Visa EB-5: sanciones para los centros regionales que no paguen las tarifas

Otra modificación alcanza al Fondo de Integridad EB-5 , que financia investigaciones, auditorías y controles de cumplimiento.

, que financia investigaciones, auditorías y controles de cumplimiento. La regla incrementa sus cargos un 10% para reflejar la inflación acumulada entre 2022 y 2025.

para reflejar la inflación acumulada entre 2022 y 2025. Los centros regionales con 20 inversores o menos deberán pagar una tarifa anual de US$11.000, mientras que aquellos que superen esa cantidad abonarán US$22.000.

La normativa también establece penalidades por incumplimientos. Si un centro regional paga entre los días 31 y 60 posteriores al vencimiento, afrontará un recargo del 10%. Si lo hace entre los días 61 y 90, la multa será del 20%.

La falta de pago durante más de 90 días provocará la cancelación de su designación.

En paralelo a los ajustes económicos, el DHS impulsó una propuesta de cambios en la visa EB-5. Ese procedimiento normativo, publicado en julio de 2026, aborda aspectos de elegibilidad e integridad del programa y es diferente de la regla final sobre tarifas.

Los plazos de procesamiento de la visa EB-5

La legislación de 2022 también estableció objetivos de procesamiento para las solicitudes EB-5. Entre ellos figuran 240 días para determinadas peticiones de inversores y 120 días para aquellas relacionadas con inversiones en áreas de empleo objetivo.

Para ciertas solicitudes de centros regionales, la normativa contempla metas de 180 días y de 90 días en los casos correspondientes a proyectos en esas áreas.

El DHS incorporó estos plazos como referencia para calcular los recursos necesarios, aunque aclaró que la duración efectiva de los trámites depende del volumen de solicitudes, el personal disponible y la complejidad de cada expediente.