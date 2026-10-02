Es oficial: a partir de noviembre obtener la green card costará US$7615 para inmigrantes inversores

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) oficializó la nueva estructura de tarifas para las solicitudes del programa de inmigrantes inversores para obtener o conservar la green card. La reglamentación entra en vigor 60 días después de su publicación formal, es decir el 30 de noviembre de 2026.

El nuevo ajuste de tarifas para las peticiones de green card de inversores

La norma fija un costo de 7615 dólares para la petición de inmigrante por inversor independiente a través del Formulario I-526. Este monto representa un aumento respecto a la tarifa previa de US$3675 que cobraba el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

El nuevo valor para inversores integra una tarifa de tecnología de US$75 Fotomontaje realizado con IA

El nuevo valor integra una tarifa de tecnología de US$75 destinada a la modernización de los sistemas informáticos del gobierno federal. La medida busca recuperar los costos operativos reales de administración y cumplir con las metas legales de procesamiento de casos.

En el caso de los inversores de centros regionales, el formulario I-526E para la presentación inicial establece una tarifa de US$7850. Asimismo, las solicitudes de enmienda a dicho formulario fijan una cuota de US$7775 para los peticionarios.

La normativa establece objetivos de procesamiento de 240 días para las peticiones generales y de 120 días para proyectos en áreas de empleo objetivo. Los nuevos montos aplican de forma obligatoria a todas las solicitudes con sello de correo posterior a la fecha de entrada en vigor.

En qué consiste el Formulario I-527 que crea la regla

El Formulario I-527, denominado Enmienda a la Petición de Inversor Legado I-526, permite a los inversores anteriores a la reforma de 2022 modificar su solicitud para conservar la elegibilidad migratoria.

El trámite aplica cuando el centro regional asociado sufre una cancelación de licencia o la empresa comercial incurre en una inhabilitación oficial. El costo fijado para la presentación de este formulario alcanza los US$10.330.

La nueva regla crea también el nuevo Formulario I-527 Fotomontaje realizado con IA

El peticionario dispone de un plazo de 180 días tras la notificación del organismo para presentar la enmienda correspondiente. La agencia gubernamental fundamenta la tarifa en la complejidad técnica de la revisión individual de cada caso.

Las demás tarifas modificadas por la nueva normativa federal

El gobierno federal actualizó los costos de los siguientes formularios y servicios vinculados al programa de inversores:

Formulario I-829 : petición de inversor para eliminar condiciones de residencia por US$5000.

: petición de inversor para eliminar condiciones de residencia por US$5000. Formulario I-956 : solicitud de designación inicial de centro regional por US$44.115.

: solicitud de designación inicial de centro regional por US$44.115. Formulario I-956 enmienda : solicitud de modificación para centros regionales por US$9835.

: solicitud de modificación para centros regionales por US$9835. Formulario I-956F : aprobación de inversión en empresa comercial por US$42.675.

: aprobación de inversión en empresa comercial por US$42.675. Formulario I-956G : declaración anual de centro regional por US$2165.

: declaración anual de centro regional por US$2165. Formulario I-956H : acreditación de personas involucradas en centros regionales por US$65.

: acreditación de personas involucradas en centros regionales por US$65. Formulario I-956K : registro para promotores directos o terceros por US$2165.

: registro para promotores directos o terceros por US$2165. Fondo de Integridad I-526E : tarifa obligatoria de integridad por US$1100.

: tarifa obligatoria de integridad por US$1100. Fondo de Integridad de Centros Regionales: cuota anual de US$11.000 o US$22.000 según el número de inversores.

La norma impone multas del 10% y 20% a los centros regionales que retrasen el pago anual del Fondo de Integridad. La falta de pago tras 90 días deriva en la cancelación automática de la designación del centro regional.