Oficial en noviembre: nuevo costo de la green card para inversores en EE.UU.

Los inversores que buscan obtener la green card en Estados Unidos mediante el programa EB-5 deberán afrontar nuevos costos a partir de noviembre. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), estableció una nueva tabla de tarifas para las solicitudes vinculadas con el programa de inmigración por inversión.

Cuánto costará la petición de la green card para inversores

La petición I-526 para un inversor independiente pasará a costar 7615 dólares, frente a los US$3675 que se cobran actualmente. El aumento será de US$3940, equivalente al 107%. El monto final ya incluye una tarifa tecnológica de US$75 destinada a financiar mejoras de los sistemas informáticos de Uscis.

La petición I-526 para inversores independientes tendrá una tarifa de US$7615 desde el 30 de noviembre de 2026 Imagen ilustrativa generada con IA

Para quienes participan a través de centros regionales, la tarifa del Formulario I-526E será de US$7850. A ese monto se sumarán US$1100 del Fondo de Integridad EB-5, por lo que el total ascenderá a US$8950.

La regla también establece nuevos valores para otros formularios y trámites relacionados con el programa EB-5:

I-829: US$5000 para eliminar las condiciones de la residencia permanente.

US$5000 para eliminar las condiciones de la residencia permanente. I-956: US$44.115 para la solicitud inicial de designación de un centro regional.

US$44.115 para la solicitud inicial de designación de un centro regional. I-956: US$9835 para una enmienda de esa designación.

US$9835 para una enmienda de esa designación. I-956F: US$42.675 para solicitar la aprobación de una inversión en una empresa comercial.

US$42.675 para solicitar la aprobación de una inversión en una empresa comercial. I-956G: US$2165 para la declaración anual de un centro regional.

US$2165 para la declaración anual de un centro regional. I-956H: US$65 para la acreditación de personas vinculadas con un centro regional.

US$65 para la acreditación de personas vinculadas con un centro regional. I-956K: US$2165 para el registro de promotores directos y terceros.

La nueva tabla representa un aumento promedio ponderado de 70,7% en las tarifas de los formularios del programa. El DHS calcula que los cambios afectarán unas 16.600 presentaciones EB-5 por año.

El nuevo esquema también establece tarifas para los inversores de centros regionales y para distintos formularios del programa EB-5. Imagen ilustrativa generada con IA

Cuándo comenzarán a cobrarse las nuevas tarifas EB-5

La regla final fue publicada el 30 de septiembre de 2026 en el Federal Register y establece un período de 60 días antes de su entrada en vigor. Por eso, las nuevas tarifas comenzarán a regir el 30 de noviembre de 2026.

Las solicitudes, peticiones o pedidos con matasellos del 30 de noviembre de 2026 o posterior deberán presentarse con los valores establecidos por la nueva normativa. Los trámites enviados antes de esa fecha quedarán sujetos a las tarifas que correspondan según las reglas vigentes al momento de su presentación.

El DHS explicó que la actualización busca recuperar los costos de administración del programa y alcanzar los objetivos de procesamiento establecidos por la legislación que regula el EB-5. La regla también incorpora disposiciones vinculadas con la administración y la integridad del programa.

El nuevo costo para determinados inversores con peticiones EB-5 anteriores a 2022

La modificación también incorpora una tarifa para determinados inversores que presentaron sus peticiones bajo el régimen anterior del programa.

El Formulario I-527, destinado a enmiendas de determinadas peticiones I-526 presentadas antes de la reforma de 2022, tendrá un costo de US$10.330. El trámite permite a determinados inversores conservar su elegibilidad cuando su centro regional es terminado o cuando su nueva empresa comercial o entidad creadora de empleos queda inhabilitada, en los casos previstos por la normativa.

La regla también actualiza los cargos del Fondo de Integridad EB-5. Para las presentaciones iniciales del I-526E, el cargo será de US$1100. Los centros regionales deberán pagar anualmente US$11.000 si tienen 20 inversores o menos y US$22.000 cuando superen esa cantidad.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

La normativa establece además sanciones por el pago tardío de esos cargos. Un centro regional que no abone la tarifa dentro del plazo puede afrontar una penalidad del 10% si paga durante noviembre y del 20% si lo hace durante diciembre, según los períodos definidos por la regla.

Con la entrada en vigor el 30 de noviembre, los inversores y las entidades vinculadas al programa deberán utilizar los nuevos valores al presentar los formularios alcanzados por la regla. El costo dependerá del tipo de trámite, la modalidad de inversión y la etapa del proceso EB-5.