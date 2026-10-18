Licencia de conducir y ciudadanía: la nueva norma que cambia los requisitos para registrarse como votante en el DMV de Ohio

Ohio aplicó una nueva regulación que modifica los requisitos de identificación en sus oficinas de licencias de conducir. La norma exige la presentación de un comprobante documental de ciudadanía a las personas que solicitan o actualizan su registro de votante en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

En qué consiste la nueva norma que cambia los requisitos para registrarse como votante en el DMV de Ohio

La legislación de Ohio establece la obligación de mostrar una prueba física de ciudadanía estadounidense al realizar trámites de registro electoral en el DMV .

. Esta exigencia rige por primera vez en el ciclo electoral de 2026 para todos los ciudadanos residentes en el estado.

Ohio exige una prueba física de ciudadanía estadounidense para registarse de cara a las elecciones

Asimismo, de acuerdo con un reporte de AP, la ley electoral del estado eliminó el período de gracia de cuatro días para los votos emitidos por correo postal. La normativa exige que las oficinas electorales locales reciban las boletas por correo a más tardar el mismo día de las elecciones.

En paralelo, la administración estatal lleva adelante un proceso continuo de depuración en los padrones electorales de la entidad.

Las autoridades revisan las bases de datos oficiales para identificar y remover a las personas inscritas sin estatus de ciudadanía.

Opiniones divididas por el cambio de reglamentación en Ohio

La directora legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Ohio, Freda Levenson, cuestionó la depuración de las listas por el uso de datos desactualizados. “Gran cantidad de votantes perfectamente elegibles son vulnerables a sufrir la privación de su derecho al voto”, afirmó.

Por su parte, según AP, la senadora estatal republicana Theresa Gavarone defendió la norma y el control sobre las listas de electores.

En su caso, declaró: “En los últimos dos años, cientos de personas no ciudadanas salieron de los padrones electorales de Ohio”.

Asimismo, Gavarone agregó sobre la protección del sufragio legal: “Cada voto emitido por un no ciudadano priva de sus derechos a un votante legítimo de Ohio”.

Organizaciones cruzan opiniones sobre la obligatoriedad de la ciudadanía para el registro de votante en Ohio Fotomontaje editado con IA

Entre los electores, el trabajador siderúrgico retirado Dan Walter expresó su rechazo a la exigencia de comprobantes. “Es para evitar que la gente vote, me parece a mí”, consideró sobre la regla.

Su esposa, Jody Walter, coincidió con esa postura y señaló los obstáculos de la regulación. “Una licencia de conducir no prueba la ciudadanía, y eso es todo lo que piden ahora”, soltó.

En contraste, la residente Genia Fortune respaldó la norma al considerarla una medida necesaria. “Siento que uno necesita ser ciudadano y mostrar un comprobante de identidad”, dijo en su caso.

El intento de la ACLU para anular la normativa estatal

La ACLU de Ohio presentó una demanda judicial ante los tribunales para intentar la anulación de la medida estatal .

. La organización sostiene que las verificaciones automáticas de ciudadanía generan exclusiones indebidas de ciudadanos con derecho a voto.

Estudios del Centro Brennan para la Justicia identificaron cerca de 40 leyes restrictivas aprobadas en 21 estados para este ciclo electoral.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos presentó cargos en aproximadamente 90 casos por irregularidades electorales en todo el país.

El proceso para obtener la ciudadanía estadounidense en línea

Las autoridades locales recomiendan a los ciudadanos verificar su estado de inscripción antes de la votación. De esta manera, los electores de Ohio aseguran el cumplimiento de las nuevas exigencias legales en las urnas.