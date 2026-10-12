Licencia comercial para inmigrantes: el documento del Uscis que el DMV no puede aceptar como prueba de estatus legal

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa, por sus siglas en inglés) actualizó el marco regulatorio para la emisión de licencias de conducir comerciales no domiciliadas en Estados Unidos. En ese marco, establece que los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) no pueden aceptar el Formulario I-797C como prueba de estatus legal.

El Formulario I-797C y la prohibición de su uso como prueba de estatus legal

Las autoridades federales de transporte prohibieron a las agencias estatales del DMV la aceptación del Formulario I-797C , Notificación de Acción, emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

, Notificación de Acción, emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). La normativa precisa que este documento no es válido para acreditar la presencia legal de un solicitante en Estados Unidos

El Formulario I-797C es aceptado únicamente como un recibo de trámite por los DMV Imagen ilustrativa generada con IA

Según la Fmcsa, el Formulario I-797C es aceptado únicamente como un recibo de trámite que confirma la recepción de una solicitud ante el Uscis.

Por este motivo, los DMV no pueden tomar esta notificación de forma individual ni en combinación con otros documentos para otorgar permisos comerciales.

El documento que sí pueden aceptar los DMV

En contraste, las agencias de licencias sí aceptan el Formulario I-797A cuando el solicitante lo presenta junto a un pasaporte extranjero no expirado.

Esto se debe a que ese documento incluye un registro I-94 de reemplazo que detalla la fecha de estancia autorizada para las categorías permitidas.

En ese marco, el documento I-797A debe mostrar las fechas válidas de inicio y fin del estatus o la indicación de duración de estatus. Asimismo, el formulario requiere certificar de forma explícita que la persona pertenece a una de las clasificaciones laborales autorizadas.

Las categorías de visado que pueden acceder a la licencia comercial

La regla final de la Fmcsa limita el acceso a la licencia comercial no domiciliada a tres categorías de visado de empleo temporal. Únicamente los trabajadores agrícolas H-2A, los trabajadores no agrícolas H-2B y los inversionistas E-2 califican para el trámite.

Trabajadores con visas H-2A y H-2B pueden acceder a la licencia de conducir comercial no domiciliada Freepik

El marco regulatorio excluye a todas las demás categorías migratorias, como los dependientes E-2S y los beneficiarios de asilo. Las autoridades federales cerraron la elegibilidad para cualquier otro grupo de residentes temporales en el territorio estadounidense.

Qué pasa si un migrante con licencia de conducir comercial pierde su estatus legal

La reglamentación fija un límite de vigencia máxima de un año para todas las licencias de conducir comerciales no domiciliadas.

La duración de la credencial no puede superar la fecha de vencimiento anotada en el registro I-94 del conductor o un año calendario, la opción que venza primero.

Las agencias estatales tienen la obligación legal de completar el proceso de degradación de la licencia en un plazo máximo de 30 días si el titular pierde su estatus legal.

Este procedimiento implica la remoción inmediata del privilegio comercial del registro del conductor en el sistema federal.

Qué se necesita para rendir un examen de la licencia de conducir en el DMV de Nueva York

Los titulares de estas licencias deben presentarse en persona ante las oficinas del DMV para gestionar duplicados, cambios de domicilio o restablecimientos de la credencial .

. La norma prohíbe el otorgamiento de permisos comerciales temporales o interinos durante la revisión de los documentos de inmigración.

Las credenciales impresas deben exhibir la leyenda “no domiciliado” de forma visible y clara en el frente del plástico.

La Fmcsa prohibió el uso de términos sustitutos como “limitado” o “temporal” en las licencias expedidas por los estados.