Adiós ciudadanía americana: avanzan casos para despojar de la nacionalidad a decenas de inmigrantes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 5 de octubre la presentación de 40 demandas para revocar la ciudadanía americana de inmigrantes naturalizados, incluidos cinco casos en el sur de Florida. Según el comunicado oficial, el gobierno sostiene que los demandados obtuvieron el estatus ilegalmente u ocultaron información relevante durante sus trámites.

Quiénes enfrentan demandas para perder la ciudadanía americana en Florida

Entre los casos figura Yusmary Shirley Duran Mejia, colombiana de 47 años, residente en Hialeah, quien se naturalizó en 2018 y fue condenada por conspiración para lavar dinero en 2020.

Según Justicia, durante el proceso penal admitió que su participación en la actividad ilícita comenzó antes de obtener la nacionalidad, circunstancia que habría ocultado a las autoridades migratorias.

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También enfrenta una demanda Jose Villarreal Ortiz, mexicano de 49 años. El gobierno alega que consiguió la residencia permanente al presentar a una tía estadounidense como su madre y mantuvo esa versión cuando solicitó la naturalización. La demanda fue presentada el 1° de octubre en el Distrito Sur de Florida.

Los otros tres expedientes corresponden a Ralph Nabavi, residente de Miami nacido en Irán; Arnouse Merlien, haitiana de West Palm Beach; y Syed Mashood Ul Haque, originario de Pakistán.

Según el comunicado, las acusaciones involucran evasión tributaria, fraude con reembolsos fiscales y utilización de identidades diferentes para eludir una orden de deportación, respectivamente.

Qué debe probar el gobierno para revocar una naturalización

La desnaturalización permite retirar la nacionalidad adquirida cuando se demuestra que fue obtenida ilegalmente o mediante ocultamiento de hechos relevantes o declaraciones falsas deliberadas. Según el manual del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), pueden examinarse requisitos como la admisión legal a la residencia permanente, la presencia física y el buen carácter moral exigido al momento del trámite.

Una condena posterior, por sí sola, no invalida automáticamente la ciudadanía. De acuerdo con Miami Herald, los fiscales deben establecer una conexión jurídicamente suficiente entre las circunstancias de la naturalización y la causal invocada; en los procesos civiles, deben presentar pruebas claras, inequívocas y convincentes ante un tribunal federal.

Un juez ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) a reanudar cientos de trámites migratorios Imagen creada con IA

El manual de Uscis agrega una precisión: incumplir un requisito de elegibilidad puede sustentar la revocación incluso sin engaño deliberado. Cuando la causal es ocultamiento o falsedad, en cambio, deben acreditarse elementos adicionales, incluida la relevancia del hecho para la decisión migratoria.

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La expansión responde a un memorando del 11 de junio de 2025 que convirtió estos procedimientos en una prioridad. El documento incluye casos vinculados con seguridad nacional, delitos ocultados durante la naturalización y fraude contra programas públicos o particulares.

La revocación de la naturalización a veces se denomina "desnaturalización" Imagen modificada por IA de Freepik - Imagen modificada por IA de Freepik

Las 40 demandas anunciadas representan solicitudes de revocación, no 40 ciudadanías retiradas. Miami Herald también distinguió esos expedientes de otros 384 casos asignados a fiscalías para revisión, una etapa que puede terminar sin demanda.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.