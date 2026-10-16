Los expertos en inmigración coinciden: “Una entrevista muy rápida con el Uscis puede ser mala señal”

Un procesamiento inusualmente veloz en las citas de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) no siempre es motivo de celebración, ya que puede indicar que los oficiales perciben el caso como una denegación sencilla. De acuerdo con análisis legales sobre el tema, la programación apresurada de una audiencia puede significar que las autoridades se apuran por rechazar el expediente.

Por qué una entrevista rápida con el Uscis puede ser mala señal

En 2026, las medidas del gobierno federal de Estados Unidos afectaron drásticamente los trámites para inmigrar de manera legal. En este panorama, una entrevista rápida puede parecer un progreso, pero no siempre es positivo.

Según los expertos, una cita de corta duración con un oficial del Uscis puede resultar en un rechazo de la petición del beneficio migratorio Imagen ilustrativa generada con IA

El principal factor detrás de esta celeridad radica en la búsqueda de rechazos rápidos por parte de los funcionarios, según Jim Hacking, abogado y fundador de Hacking Immigration Law, un bufete de abogados de inmigración en Estados Unidos.

“Conseguir una entrevista rápida es malo. Los oficiales realmente están, no diría enojados, pero se apresuran a la hora de entrevistar gente como tú que no tiene nada porque piensan que es un rechazo fácil”, explicó Hacking.

En ese sentido, remarcó que en la actualidad es más posible que una cita de corta duración resulte en un rechazo de la petición. El abogado aseguró que los oficiales de inmigración tienen la consigna de responder a las expectativas de sus superiores, lo que implica denegar todas las solicitudes posibles.

“Una entrevista rápida, en estos días de 2026, generalmente significa una denegación fácil; recuerda, se supone que tienen que hacer felices a sus jefes, y se supone que rechazan lo que pueden y envían a la gente para el proceso de remoción”, sostuvo luego.

En general, durante la entrevista con el Uscis se abordan temas como la solicitud, las preguntas sobre sus antecedentes personales y la sección de educación cívica, entre otros Fotomontaje realizado con IA (Uscis)

Por esta razón, cuando identifican a solicitantes que no cuentan con la documentación o el respaldo suficiente, los agentes acortan los tiempos para agilizar la entrevista al considerarla un caso de descarte fácil, de acuerdo con el abogado de inmigración.

Qué sucede durante una entrevista con el Uscis

En su portal oficial, Hacking señala que cuando una persona llega a una oficina local, debe registrarse y esperar a que el funcionario del Uscis la llame por su nombre. La cita en general abarca los siguientes temas:

La solicitud (Formulario N-400 para naturalización o I-485 para la tarjeta de residencia, por ejemplo).

(Formulario N-400 para naturalización o I-485 para la tarjeta de residencia, por ejemplo). Las preguntas sobre sus antecedentes personales .

. La sección de educación cívica del examen de naturalización.

del examen de naturalización. La prueba de habilidades para hablar, leer y escribir en inglés .

. Las preguntas adicionales sobre su elegibilidad, matrimonio o antecedentes penales.

La firma de abogados remarca que el oficial del Uscis evalúa todo, no solo la documentación, sino también cómo la persona responde incluso a las preguntas más sencillas. Por este motivo, todas las fechas, nombres y datos deben coincidir exactamente con la solicitud.

Los consejos de abogados expertos en inmigración para la entrevista con el Uscis

Los solicitantes de beneficios migratorios deben llevar consigo todos sus documentos de viaje y estar preparados para explicar cualquier viaje largo al extranjero, según el equipo de Hacking Immigration Law. Otros consejos de los expertos consisten en:

Mantener la calma y ser uno mismo : los oficiales están capacitados para observar el comportamiento, así que es importante estar relajado y ser cortés y profesional.

: los oficiales están capacitados para observar el comportamiento, así que es importante estar relajado y ser cortés y profesional. Conocer el caso : revisar cuidadosamente los documentos y respuestas antes del gran día.

: revisar cuidadosamente los documentos y respuestas antes del gran día. Mantenerse informado: consultar los tiempos de procesamiento del NVC para conocer el calendario de entrevistas.

Una vez completada la entrevista, si todo sale bien, la persona recibirá una notificación de aprobación. No obstante, Uscis puede emitir una solicitud de evidencia adicional (RFE) si necesita más información.

A pesar de la importancia decisiva de la cita, la mayoría de los solicitantes la pasan sin problemas. El sitio web del Uscis señala que el 95,7% de los peticionarios aprobaron el examen de naturalización durante el año fiscal 2022. Además, un 7% aprobó tras la segunda prueba.