Green card: cuándo el Uscis suele exigir una entrevista presencial

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) exige como regla general que los solicitantes de ajuste de estatus que desean obtener la green card asistan a una entrevista, aunque puede conceder exenciones individuales. Las dudas sobre identidad, situación migratoria, forma de ingreso al país norteamericano, fraude, salud o antecedentes pueden definir los pasos a seguir.

Entrevista para la green card: qué verifica el Uscis durante la cita

La cita permite verificar información importante sobre el solicitante y determinar si cumple con los requisitos para ajustar su estatus, explica el organismo en su sitio oficial. Durante el encuentro, el oficial comprueba que la persona haya entendido las preguntas de la petición y le permite corregir respuestas incorrectas o actualizar datos que cambiaron desde la presentación.

La cita permite comprobar la información y determinar si el solicitante reúne los requisitos Fotomontaje realizado con IA (Uscis)

El funcionario también resuelve las preguntas sin contestar y las respuestas incompletas. Si agrega o modifica información, el peticionario debe volver a firmar y fechar el formulario al concluir la entrevista.

En los trámites basados en la familia, Uscis suele requerir que el peticionario del Formulario I-130 se presente junto con el postulante principal del ajuste de estatus. Los beneficiarios derivados también deben asistir, sin importar la categoría bajo la cual se presentó el expediente.

Green card: los motivos por los que el Uscis deriva un caso a una oficina de campo

Si el Uscis considera necesaria la entrevista, el caso debe trasladarse a la oficina de campo que tenga jurisdicción sobre el lugar de residencia del solicitante. Este paso ocurre cuando el expediente está listo para la cita. El Manual de Políticas enumera las siguientes razones para exigir la comparecencia:

La agencia necesita confirmar la identidad o el estatus migratorio del solicitante.

la identidad o el estatus migratorio del solicitante. El agente debe validar su estatus migratorio.

su estatus migratorio. La persona ingresó a Estados Unidos sin inspección o existen asuntos pendientes sobre la forma de entrada al país norteamericano.

o existen asuntos pendientes sobre la forma de entrada al país norteamericano. El expediente presenta cuestiones conocidas de inadmisibilidad penal o seguridad nacional que un centro de servicios no puede resolver.

que un centro de servicios no puede resolver. Existen sospechas de fraude y el centro de servicios recomienda una entrevista.

y el centro de servicios recomienda una entrevista. Las huellas dactilares de la persona fueron rechazadas dos veces.

de la persona fueron rechazadas dos veces. La persona tiene una condición médica de Clase A que no puede resolverse mediante una Solicitud de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés).

que no puede resolverse mediante una Solicitud de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés). El solicitante respondió “Sí” a alguna pregunta de elegibilidad y el centro de servicios no logra determinar si reúne los requisitos a través de una RFE.

a través de una RFE. El organismo no pudo obtener el A-File, el T-File o el archivo de recibo de una persona que tiene múltiples expedientes.

Durante el encuentro se pueden corregir respuestas, actualizar datos y completar información pendiente Fotomontaje realizado con IA (Uscis)

Quiénes podrían obtener una exención de entrevista para la green card

Los oficiales pueden concluir que la cita resulta innecesaria después de revisar todas las pruebas del expediente. La dispensa nunca es automática y Uscis no está obligado a concederla, aunque la persona pertenezca a una de las categorías contempladas. Entre los casos que pueden recibirla se encuentran:

Los solicitantes que resultan claramente inelegibles para ajustar su estatus.

Los hijos solteros de ciudadanos estadounidenses menores de 21 años que presentaron el Formulario I-485 por separado. La posibilidad también alcanza a quienes lo tramitaron junto con su familia, siempre que todos sus integrantes cumplan con los criterios para recibir una exención.

Los padres de ciudadanos estadounidenses.

Los hijos solteros de residentes permanentes legales menores de 14 años que presentaron el Formulario I-485 por su cuenta. La misma alternativa se aplica a una petición familiar conjunta cuando todos los solicitantes pueden quedar exentos.

La enumeración no es exhaustiva. Uscis puede convocar a una persona incluida en esos grupos si considera necesario entrevistarla. Antes de aprobar la excepción, el oficial debe confirmar que el expediente no presente alguno de los criterios que justifican una cita.

Exenciones del Uscis para militares, personas encarceladas y problemas de salud

Uscis puede eximir de la comparecencia personal al cónyuge peticionario que pertenece a las Fuerzas Armadas, pero el solicitante del ajuste debe asistir. La entidad federal procura reprogramar la cita para que ambos concurran, aunque el beneficiario puede continuar el trámite mientras su pareja permanece en el extranjero.

La presencia de un cónyuge peticionario ciudadano estadounidense también puede omitirse si está encarcelado y no puede concurrir. El solicitante del ajuste debe presentarse, y el oficial analiza de manera individual los hechos y las pruebas del caso. A su vez, una enfermedad o incapacidad puede justificar que Uscis exima de la comparecencia.