Estados Unidos confirma los nuevos controles que se aplican a latinos que buscan la green card en octubre 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) aplica en octubre controles más rigurosos a determinados solicitantes de residencia permanente, incluidos latinos. La revisión de carga pública rige para pedidos de ajuste de estatus presentados desde el 18 de septiembre de 2026 y busca determinar la probabilidad de dependencia de asistencia gubernamental.

Controles económicos para solicitar la green card

El análisis del Uscis contempla edad, salud, situación familiar, activos, recursos, condición financiera, educación y habilidades. Los oficiales también pueden valorar otras circunstancias relevantes.

Para resolver, pueden utilizar los formularios I-485 e I-693, documentación del trámite, sistemas del Departamento de Seguridad Nacional y datos obtenidos en entrevistas.

La propuesta de Uscis encarece el camino a la ciudadanía estadounidense para titulares de green card Imagen ilustrativa generado con IA

Medicaid y SNAP en la evaluación del Uscis

La solicitud, aprobación o recepción de ayudas sujetas a comprobación de recursos, incluidos Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), puede integrar la evaluación.

Recibir estos beneficios no determina por sí solo la inadmisibilidad. Su peso depende de la fecha, duración y circunstancias de la asistencia, entre otros factores.

Fecha de presentación y beneficios anteriores del Uscis

Los expedientes presentados antes del 18 de septiembre, aceptados y todavía pendientes, continúan bajo las reglas de 2022.

Las ayudas antes excluidas no se consideran si fueron recibidas antes de esa fecha. La asistencia percibida desde entonces sí puede incorporarse al examen.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Formulario I-485 y documentación adicional

El I-485 revisado solicita información sobre prestaciones sujetas a comprobación de recursos. Si faltan datos, el Uscis puede pedir evidencia adicional o notificar su intención de denegar.

Para tener en cuenta sobre las nuevas solicitudes de green card

La fecha de presentación determina qué marco corresponde al expediente. Los solicitantes alcanzados deben completar el formulario y aportar la evidencia requerida; también pueden documentar su autosuficiencia. Estas medidas no se describen como controles exclusivos para latinos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.