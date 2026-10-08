Estados Unidos confirma los nuevos controles que se aplican a latinos que buscan la green card en octubre 2026
La revisión de determinadas solicitudes de residencia permanente incorpora más factores económicos y permite considerar ayudas como Medicaid y SNAP, sin que su uso implique una denegación automática
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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) aplica en octubre controles más rigurosos a determinados solicitantes de residencia permanente, incluidos latinos. La revisión de carga pública rige para pedidos de ajuste de estatus presentados desde el 18 de septiembre de 2026 y busca determinar la probabilidad de dependencia de asistencia gubernamental.
Controles económicos para solicitar la green card
- El análisis del Uscis contempla edad, salud, situación familiar, activos, recursos, condición financiera, educación y habilidades. Los oficiales también pueden valorar otras circunstancias relevantes.
- Para resolver, pueden utilizar los formularios I-485 e I-693, documentación del trámite, sistemas del Departamento de Seguridad Nacional y datos obtenidos en entrevistas.
Medicaid y SNAP en la evaluación del Uscis
- La solicitud, aprobación o recepción de ayudas sujetas a comprobación de recursos, incluidos Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), puede integrar la evaluación.
- Recibir estos beneficios no determina por sí solo la inadmisibilidad. Su peso depende de la fecha, duración y circunstancias de la asistencia, entre otros factores.
Fecha de presentación y beneficios anteriores del Uscis
- Los expedientes presentados antes del 18 de septiembre, aceptados y todavía pendientes, continúan bajo las reglas de 2022.
- Las ayudas antes excluidas no se consideran si fueron recibidas antes de esa fecha. La asistencia percibida desde entonces sí puede incorporarse al examen.
Formulario I-485 y documentación adicional
- El I-485 revisado solicita información sobre prestaciones sujetas a comprobación de recursos. Si faltan datos, el Uscis puede pedir evidencia adicional o notificar su intención de denegar.
Para tener en cuenta sobre las nuevas solicitudes de green card
La fecha de presentación determina qué marco corresponde al expediente. Los solicitantes alcanzados deben completar el formulario y aportar la evidencia requerida; también pueden documentar su autosuficiencia. Estas medidas no se describen como controles exclusivos para latinos.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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