escuchar

Una joven obtuvo una green card por matrimonio, que le permite a un ciudadano extranjero vivir y trabajar en Estados Unidos de forma legal y generó asombro en las redes sociales. A través de su cuenta de TikTok, la mujer, originaria de México, reveló lo que le preguntaron los funcionarios migratorios en la entrevista y el momento que los hizo dudar, así como los documentos que tuvo que presentar.

El pasado 22 de enero, la joven identificada como Diana, que publica contenido en TikTok con la cuenta @livingwithd1, compartió un clip en el que escribió: “Te dijeron que el proceso para obtener la green card iba a durar un año y te llega en cuatro meses”. En las imágenes se observa a la usuaria revisar el correo y sacar el sobre en el que estaba su tarjeta verde, misma que después muestra a la cámara.

Su video ha recibido más de 405 mil visualizaciones, 28.000 Me gusta y cientos de comentarios, por lo que la joven decidió compartir su experiencia con los usuarios de la red social. Acompañado de otros clips, explicó los detalles y respondió a varias preguntas.

Revela lo que le preguntaron en la entrevista para su green card

La usuaria de TikTok explicó que fue a la entrevista con su esposo y que no les dieron opción de idioma, por lo que toda la interacción se desarrolló en inglés. Lo primero que les preguntaron fue si sabían la razón por la que estaban ahí. Posteriormente, a los dos les solicitaron dos identificaciones y los cuestionaron acerca de si tenían alguna otra forma en la que los llamaran. A su vez, debieron confirmar sus fechas de nacimiento.

“Nos preguntó cuántos hermanos tiene tu pareja”, dijo la joven, enfatizando que esa pregunta se la hicieron a los dos por separado. También los cuestionaron acerca del nombre de sus suegros, desde cuándo eran novios oficialmente y cuál fue su primera cita, con detalles específicos.

Respecto a su boda, el oficial les pidió información sobre cómo y qué tipo de evento tuvieron, con datos como el costo de la ceremonia y quiénes estuvieron presentes. “En ese caso, no supe qué decir porque mi esposo la pagó”, indicó la usuaria de la plataforma, situación que ella notó que hizo dudar al oficial.

Además de que tuvo que responder acerca de quién paga actualmente los gastos de la casa, la joven mexicana explicó que a ella le preguntaron si sabía cuánto gana su esposo y cuánto pagan de renta por el departamento en el que viven.

“Me hizo responder unas preguntas. Básicamente que yo no venía con ninguna mala intención a este país; que no había estado nunca en la cárcel; que nunca me había detenido la policía por nada indebido y que nunca había sido deportada”, relató la joven. A su vez, declaró que tuvo que sincerarse en cuestionamientos directos acerca de si había matado a alguien o si planeaba hacerlo.

La evidencia para pedir una green card por matrimonio

En otro clip, Diana, como se identifica en sus publicaciones, contó que su proceso lo hizo a través de una firma de abogados de México y que comenzó en septiembre de 2023. La chica aseguró que le hicieron alrededor de 30 preguntas y que algunas palabras eran desconocidas para ella, por lo que debió pedir que le aclararán para contestar correctamente. En su caso, por tratarse de residencia por matrimonio, le pidieron pruebas, por lo que llevaron el contrato de su departamento, los estados de una cuenta bancaria que comparten y muchas fotos.

Finalmente, la green card de la joven fue aprobada por dos años por el poco tiempo que lleva casada, pero después de ese período podrá solicitar una por diez, con lo que estaría un paso más cerca de la ciudadanía estadounidense.