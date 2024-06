Martín Fierro a la Radio 2024: la ceremonia en vivo

Escuchar

Este domingo se lleva a cabo la ceremonia de entrega de los Martín Fierro a la Radio, que distingue a lo mejor de la producción de 2022 y 2023. Con la conducción de Karina Mazzocco y Fernando Dente, la televisación comenzó por América a las 21, luego de que Florencia de la V. y Guido Záffora se ocuparan recibir en la alfombra roja a los nominados y celebridades invitadas que se acercaron al predio de La Rural, el espacio elegido por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) para la esperada premiación.

Además de la emoción, las expectativas y los reencuentros, los presentes pudieron disfrutar un exclusivo menú: como entrada, se sirvió burrata con jamón serrano y baby rúcula. De plato principal, un medallón de lomo relleno con reducción de vino tinto y romero, acompañado por graten de papas y champignones salteados a la oliva. De postre, un húmedo de chocolate y mousse de dulce de leche, con salsa de frutos rojos y pistacho, acompañado de vinos y espumantes.

La ceremonia se lleva adelante en La Rural Captura de pantalla

La ceremonia comenzó dos minutos antes de lo previsto, con un clip que homenajeó a la radio argentina desde sus orígenes, con “los locos de la azotea” y luego con algunas de las grandes figuras que pasaron por ella, como Niní Marshall, Cacho Fontana, José María Muñoz, Magdalena Ruíz Guiñazú, Eduardo Aliverti y Elizabeth Vernaci, entro otros. Luego, sí, los conductores le dieron la bienvenida a los presentes y a quienes seguían las alternativas de la ceremonia desde sus hogares.

La palabra de Ventura

El discurso de Luis Ventura, presidente de Aptra Captura de pantalla

“La radio está más vigente que nunca”, expresó Mazzocco, antes de darle la palabra al presidente de APTRA, Luis Ventura. “Hace algunos años, algunos salieron a decir que APTRA quería desaparecer el Martin Fierro a la Radio, cuando decidimos separar la televisión de la radio. Nunca expliqué por qué tomamos esa determinación: lo hicimos porque cuando íbamos a negociar la televisación, los canales nos pedían que entregáramos los premisos a la radio en las tandas. Y yo siempre dije que la radio debía tener visibilidad. Y la radio está más viva que nunca ”, reiteró el panelista de A la tarde.

Luego, sí, llegó la hora de conocer al primer ganador de la noche. En la categoría Programa Musical resultó vencedor Eternamente Beatles, de Radio del Plata, conducido por Martín Aragón. “Para nosotros este reconocimiento es muy importante. Estamos en la temporada número 27″, recordó el creador del ciclo.

Libros quye muerden, mejor programa cultural o educativo de 2022 Captura de pantalla

El segundo premio reconoció al mejor programa cultural o educativo de 2022 [como el año pasado no se entregaron las estatuillas, este año algunas categorías fueron desdobladas]. En este caso, resultó vencedor el ciclo Libros que muerden, de AM1110. El conductor Guillermo Piro fue el encargado de recibir la estatuilla.

Martín Wullich y el “Negro” Luis Albornoz anunciaron al mejor operador: Eduardo Seisdedos, de Radio Mitre. “ Me llamo Seisdedos y soy operador. Algunos dicen que me sobra uno, y otros que me faltan cuatro ”, bromeó el ganador, antes de agradecerle a su equipo.

La invitación de Jorge Fernández Díaz

Jorge Fernández Díaz, mejor analista político / económico Captura de pantalla

Le siguió la terna a mejor analista político / económico, y quien se alzó con la estatuilla fue Jorge Fernández Díaz, por su labor en Pensándolo bien, también de Mitre. “El análisis político exige que estudiemos, no sirve que miremos el mero presente, tenemos que estudiar todos los días para perfeccionarnos y cumplir el rol de ser independientes y mostrar los errores del Gobierno. La única manera en que un Gobierno pueda enmendarse es que los periodistas cumplamos nuestro rol ”, indicó.

La gran actriz Virginia Lago presentó después el premio especial a la emisora Dos por Cuatro, por fomentar la música ciudadana y, especialmente, el tango.

A las 21.30 se dio a conocer quién fue elegido como el mejor comentarista deportivo: Emiliano Pinzón, de D Sports. “Es una noche especial para mí. Les quiero decir a mis hijos que son el motor de mi vida y Paula, a pesar de estar separados, entendiste todo y seguimos siendo familia. Hace años me diagnosticaron Parkinson. Los que tenemos un problema neurológico tenemos todo para dar. No es fácil que dejes atar los cordones o te corten la comida. Mis amigos lo hacen y a mí me daba vergüenza, pero después entendí que vida tenía que ser así . Del Parkinson y de otras enfermedades no se sale solo. Se sale con gente, con amigos, con oyentes, con la fuerza que me dan, yo camino para adelante porque no me queda otra. Yo no soy valiente, solo avanzo. Piensen en el hoy y amen, porque el amor sana”, señaló emocionado.

Crónica de una tarde anunciada, de Radio Rivadavia, mejor programa periodístico vespertino/ matutino Captura de pantalla

Llegó el momento, luego, de que se revelara el mejor programa periodístico vespertino/ matutino: Crónica de una tarde anunciada, de Radio Rivadavia. “Gracias a todo el equipo del programa y a la gente. Y, por supuesto, a una vocación por cumplir con mi misión. Como dice una frase que no me pertenece y que marca nuestra tarea, la de todos nosotros: ‘El periodismo es un elemento clave para hacer a la sociedad seres más transparentes y plurales’. Algo de lo que tenemos una desesperada necesidad en la Argentina ”, indicó muy emocionado su conductor, Nelson Castro, al recibir la estatuilla.

Un discurso encendido y la emoción de una histórica

Las nominadas a mejor columnista de espectáculos, Marina Calabró, Pía Shaw, Marcela Tauro y Tamara Pettinato fueron las encargadas de presentar al mejor conductor de AM. El vencedor resultó Daniel López, de Primera hora, de Radio Continental, quien mencionó a Cacho Fontana como uno de sus grandes maestros.

El próximo anuncio fue el de la mejor locutora en AM, y la ganadora fue Nora Briozzo, de Radio del Plata. La locutora que trabaja en Ventura Show expresó: “Quiero compartirlo con mis compañeras de terna. Pasé un momento difícil y Radio del Plata me dio la posibilidad de conectarme con el amor que brinda la radio . Quiero decirle a la gente que no pierda la pasión”.

Pasaron cosas, programa periodístico diario vespertino en FM Captura de pantalla

La estatuilla del mejor servicio informativo de 2022 quedó en manos de CNN, y la de mejor programa periodístico diario vespertino en FM se la llevó Pasaron cosas, de Radio con Vos, el ciclo conducido por Alejandro Bercovich que cuenta con la colaboración de Gabriela Vulcano y Alejandro Wall. “Le dedicamos este premio a todos los periodistas que buscan la verdad en un momento en el que la verdad está muy devaluada, y también están devaluados los periodistas. Tres de cada cuatro ganan menos que la canasta de pobreza. Y esa pobreza, lamentablemente, también está en la práctica del periodismo, porque buscamos la verdad, investigamos, estudiamos, como decía Fernández Díaz, trabajamos… Pero hay algunos que en una semana en la que votan una ley con una senadora comprada para saquear al país, y en la que se llevan presas 30 personas por protestar, 16 que siguen presas hoy, presos políticos, eligen mirar para otro lado. A ellos y a los que justifican todo eso, vergüenza, nada más ”, indicó el conductor.

Teté Coustarot presentó, después del primer discurso polémico de la noche, el Martín Fierro a la Trayectoria a la histórica locutora María Esther Sánchez, dedicada desde hace un tiempo a la enseñanza del oficio que abrazó y la hizo famosa. “¡Por fin llegó! Quienes me conocen sanen lo sensible y lo firme que soy. La resiliencia es mi bandera, y el amor, y el positivismo y la fe ”, contó la locutora, antes de desandar su historia y su proverbial encuentro con Juan Alberto Badía cuando tenía apenas 16 años.