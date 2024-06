Si no ves esto en tu green card, significa que debes renovarla de inmediato: residencia legal en EE.UU.

Escuchar

Para vivir y trabajar en Estados Unidos de forma permanente y legal se necesita una tarjeta de residente permanente, conocida como green card. El documento lo concede el gobierno de ese país y tiene una vigencia que varía, según el caso. Asimismo, puede tener una validez de hasta diez años y debe reemplazarse antes de la fecha de vencimiento. Sin embargo, existe un detalle al que los migrantes deben estar especialmente atentos.

Entre las razones más frecuentes para pedir una nueva tarjeta figuran: que está vencida o por vencer en seis meses; que se perdió, la robaron o se dañó; se necesita cambiar el nombre o corregir otra información. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) también señala que un residente permanente condicional solamente puede reemplazar su permiso y no renovarlo.

La green card es el documento que autoriza a un extranjero para vivir y trabajar en Estados Unidos de forma legal Freepik

¿Cómo saber si debo renovar mi green card?

Se debe renovar la tarjeta de residente permanente si tiene validez por diez años y ya caducó o caduca dentro de los próximos seis meses.

Además, si no se ve ninguna fecha de caducidad en la parte frontal, quiere decir que se trata de una versión muy antigua de la green card, y la mayoría de estas ya no son válidas, por lo tanto, se debe iniciar un trámite de solicitud lo antes posible. Lo anterior quiere decir que no ver esa fecha de expiración es la característica a la que los migrantes tienen que estar alerta.

Según las leyes, la green card se debe portar y tiene que estar en orden en todo momento para conservar el estatus de residente permanente. A su vez, es la vía hacia la ciudadanía, por lo que tenerla desactualizada podría complicar los trámites migratorios.

El Uscis indica que otra consecuencia es que podría resultar difícil para el no ciudadano demostrar que está habilitado para trabajar.

En enero de 2023, se lanzó una green card rediseñada con tecnología de última generación Uscis

Así se puede pedir la renovación de la tarjeta de residencia permanente

El trámite requiere que el solicitante presente el formulario I-90, Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente, para eso tiene dos opciones:

En línea, a través de una cuenta en el sitio del Uscis.

Por correo postal (impresa), para lo que se debe descargar el formato desde la página de la agencia y llenarlo de forma correcta.

El Uscis explica que al presentar un formulario I-90 impreso, la agencia se encargará de escanear todos los documentos y los ingresará en el sistema para procesarlos electrónicamente. Si el solicitante todavía no tiene una cuenta en línea, puede crearla una vez que la agencia haya recibido la solicitud por correo postal.

En el caso de enviar el formato impreso por correo postal, el solicitante debe asegurarse de que la fecha de edición del formulario y los números de las páginas están visibles en la parte inferior de todas las páginas y que todas sean de la misma edición, ya que si falta alguna o son de ediciones diferentes, el Uscis podría determinar rechazar la solicitud.

Al presentar el formulario I-90 por correo postal (impreso), se puede pagar la tarifa con un giro postal, cheque personal, cheque de caja o pagar con una tarjeta de crédito o débito mediante el Formulario G-1450. Si paga con cheque, el costo es de 465 dólares. En el caso de hacer el trámite en línea, es de 415 dólares.

