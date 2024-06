Martín Menem le respondió a Juan Grabois por decir que el Gobierno es un “pabellón del Borda” y salió a cruzar a Martín Lousteau

Escuchar

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respondió este domingo por la noche al dirigente social Juan Grabois por haber asegurado el pasado miércoles en la señal de streaming Blender que Javier Milei “está del tomate” y en la Oficina del Presidente hay “mucha frula y es un pabellón del [Hospital Psiquiátrico] Borda”. En diálogo con Luis Majul, el sobrino del expresidente riojano Carlos Menem apuntó además contra el senador radical Martín Lousteau, sobre quien dijo “es parte del fracaso”. “El autor de la 125 nos quiere decir cómo tenemos que destinar el dinero. Cuando tuvo el poder, terminamos mal”, lo chicaneó.

Durante su paso por La Cornisa, por LN+, el titular de la Cámara baja empezó por contestar a los dichos del fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); “Está visto que dice cualquier cosa este muchacho. Es parte del problema de la Argentina. No forma parte de la solución que intentaron buscar este tipo de líderes de la pobreza. No hay que mirar atrás. Hay que mirar adelante. Esta gente, si seguimos haciendo las cosas bien, no va a estar más”.

Más adelante, consultado sobre la media sanción en Diputados que obtuvo la reforma jubilatoria, Menem insistió en que “los que la llevan adelante son los mismos que hicieron que la Argentina fracase, los que la hicieron gastar más de lo que podía gastar”. A modo de ejemplo, citó al exministro de Economía de Cristina Kirchner, quien acompañó la iniciativa en el recinto. “Martín [Lousteau] es parte del fracaso. El pasó por todos los partidos políticos”, remarcó.

Menem se despachó también contra la senadora Juliana Di Tullio, quien dijo que durante los incidentes fuera del Congreso había infiltrados del Gobierno, y su compañera de banca Cristina López, que tildó a Milei de “enfermo mental”. “Todo esto es lamentable. Se está poniendo por encima del 56% de las personas. Subestiman todo lo que hacen. Así han subestimado a la gente, el sistema de toma de decisiones. Deja mucho que desear. Algunos discursos en el Senado. Con democracia y con votos, les vamos a ganar a todos ellos. No se hicieron cargo de los 20 años del fracaso, se van a perder la oportunidad de poner excusas a todo”.

Noticia en desarrollo

LA NACION