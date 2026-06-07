Visa F-1 y green card por matrimonio en 2026: por qué Uscis puede negar el ajuste de estatus

Los estudiantes con una visa F-1 que buscan obtener una green card por matrimonio con un ciudadano estadounidense pueden enfrentar una revisión más estricta tras el memorando emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) el 21 de mayo. La nueva política mantiene disponible el ajuste de estatus, pero ordena revisar de modo estricto las solicitudes presentadas con el Formulario I-485.

¿Qué cambió en el ajuste de estatus de Uscis?

La política PM-602-0199 no modificó los requisitos legales establecidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) y las condiciones de elegibilidad para solicitar el ajuste de estatus continúan vigentes. Sin embargo, la directriz sí cambió la forma en que los oficiales evalúan cada caso.

El memorando reclasificó el ajuste de estatus como una “forma extraordinaria de alivio” y ordenó aplicar un estándar discrecional basado en la necesidad de demostrar factores favorables relevantes para obtener una decisión positiva.

Uscis puede valorar de forma desfavorable que el estudiante elija el ajuste de estatus en lugar del trámite consular Fotomontaje realizado con IA (Uscis y Magnific)

De acuerdo con el documento, cumplir con los requisitos legales no garantiza por sí solo la aprobación. Los oficiales pueden negar una solicitud si consideran que el expediente no presenta suficientes elementos positivos que justifiquen el ejercicio favorable de la discreción.

Los factores que pueden provocar una negativa del ajuste de estatus

La nueva disposición identifica una serie de circunstancias que los oficiales pueden considerar desfavorables al analizar una solicitud:

Permanecer en Estados Unidos después del vencimiento del período autorizado de estadía.

Trabajar sin autorización migratoria.

Cometer violaciones de estatus después de la admisión al país norteamericano.

Presentar información falsa o hacer declaraciones fraudulentas ante organismos gubernamentales.

Mantener conductas incompatibles con el propósito original de la visa obtenida.

¿Por qué los estudiantes con visa F-1 están entre los grupos con mayor exposición?

Según Francis Law Center, la visa F-1 ocupa una posición especialmente sensible dentro del nuevo esquema de evaluación debido a su naturaleza de intención única. La categoría F-1 exige que el estudiante mantenga la intención de regresar a su país de origen una vez concluidos sus estudios.

Cuando posteriormente solicita la residencia permanente mediante un ajuste de estatus, Uscis puede considerar que esa intención inicial ya no coincide con el objetivo actual de permanecer de forma permanente en Estados Unidos.

Además, el memorando establece que los oficiales pueden considerar como un factor negativo que el solicitante haya optado por pedir la green card mediante un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, en lugar de tramitar una visa de inmigrante en un consulado estadounidense en el exterior. Esto se debe a que algunos estudiantes con visa F-1 podrían tener la posibilidad de salir de EE.UU. y completar ese proceso consular, según las circunstancias de su caso.

La residencia por ajuste de estatus deja de considerarse una alternativa al trámite consular tradicional Magnific

Las situaciones que aumentan el riesgo para titulares de una visa F-1

La directriz afecta a todas las solicitudes de ajuste de estatus, pero algunos perfiles enfrentan una exposición mayor a una negativa. Entre los casos que el documento identifica como especialmente sensibles se encuentran los estudiantes F-1 que:

Tuvieron períodos fuera de estatus migratorio.

Registraron la terminación de su expediente del Sistema de Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio (Sevis, por sus siglas en inglés).

Abandonaron una carga académica completa sin autorización.

Realizaron transferencias incorrectas entre instituciones educativas.

Permanecieron en Estados Unidos después de finalizar el programa sin una autorización válida.

Trabajaron fuera del campus sin permiso.

Superaron los límites permitidos de empleo en el campus.

Comenzaron a trabajar antes de la autorización correspondiente de Capacitación Práctica Opcional (OPT, por sus siglas en inglés).

Desarrollaron actividades laborales que no estaban vinculadas con el área de estudios durante el período de OPT.

El memorando también menciona como grupos expuestos a quienes ingresaron con visas B-1 o B-2 y luego solicitaron el ajuste de estatus por matrimonio, personas admitidas mediante programas de parole humanitario cuyo propósito ya concluyó y solicitantes que acumularon períodos de presencia ilegal antes de presentar el Formulario I-485.

Las categorías que conservan protecciones legales específicas

La directriz establece que algunos grupos continúan amparados por protecciones legales expresamente previstas por la legislación migratoria. Entre ellos se encuentran:

Familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses, incluidos cónyuges, padres e hijos solteros menores de 21 años, aunque siguen sujetos a revisión discrecional en el ajuste de estatus.

Beneficiarios de asilo y refugio bajo disposiciones específicas de la ley.

Solicitantes amparados por programas como NACARA, HRIFA, la Ley de Ajuste Cubano y Liberian Refugee Immigration Fairness.

Determinados inmigrantes afganos contemplados en la legislación federal.

Peticionarios protegidos por VAWA.

Titulares de visas H-1B y L-1, categorías reconocidas como de doble intención.

No obstante, Francis Law Center advirtió que los cónyuges con visa F-1 que solicitan la residencia por matrimonio continúan sujetos a la evaluación discrecional establecida en la nueva política.

¿Qué ocurre después de una negativa de Uscis?

Uno de los puntos destacados por el análisis jurídico es la combinación entre una negativa del ajuste de estatus y la política de Notificación de Comparecencia (NTA, por sus siglas en inglés).

Según Francis Law Center, cuando una persona pierde el estatus migratorio y posteriormente recibe una negativa de su Formulario I-485, Uscis podría emitir una NTA. Ese documento inicia formalmente un proceso de remoción ante un juez de inmigración.

La firma señaló que esta situación puede afectar especialmente a estudiantes F-1 que dejaron vencer su estatus antes de presentar la solicitud o durante la tramitación del caso.

¿Qué se recomienda revisar antes de presentar el Formulario I-485?

La preparación del expediente adquiere una importancia mayor bajo el nuevo estándar. Antes de presentar la solicitud, se recomienda reunir y revisar:

El historial completo de Sevis.

Todos los formularios I-20.

Las autorizaciones de Capacitación Práctica Opcional (OPT, por sus siglas en inglés) y Capacitación Práctica Curricular (CPT, por sus siglas en inglés).

Los registros de ingreso al país norteamericano.

Los sellos de visa.

El historial laboral desde la llegada a Estados Unidos.

Entre los elementos favorables que pueden incorporarse al caso están vínculos comunitarios, trayectoria académica, historial de estudios y trabajo, factores humanitarios y el impacto que tendría para el cónyuge ciudadano estadounidense la necesidad de completar el trámite fuera de Estados Unidos.